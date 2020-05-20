Несколько студентов алтайского медуниверситета заразились коронавирусом

Несколько студентов АГМУ, живущих в общежитии № 3 на улице Чкалова, заразились коронавирусом. Подробности amic.ru рассказал источник в администрации вуза.

Первым почувствовал себя плохо студент пятого курса, который параллельно с учебой, по словам источника, работал медбратом в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. Как уже сообщал amic.ru, накануне, 19 мая, ее закрыли на карантин из-за выявления в медучреждении коронавируса.

У студента взяли анализы, которые и подтвердили наличие COVID-19. Молодого человека госпитализировали. Общежитие перевели в режим обсерватора, а этаж, где живет заболевший, и вовсе закрыли. Сотрудники Роспотребнадзора взяли анализы у всех проживающих в общежитии. Обработка результатов продолжается, однако уже известно, что еще несколько тестов оказались положительными, утверждают в вузе.

Администрация АГМУ обеспечила находящихся на карантине студентов водой и питанием, также проводится дезинфекция помещений.