Несколько студентов алтайского медуниверситета заразились коронавирусом

Несколько студентов АГМУ, живущих в общежитии № 3 на улице Чкалова, заразились коронавирусом. Подробности amic.ru рассказал источник в администрации вуза.
Первым почувствовал себя плохо студент пятого курса, который параллельно с учебой, по словам источника, работал медбратом в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. Как уже сообщал amic.ru, накануне, 19 мая, ее закрыли на карантин из-за выявления в медучреждении коронавируса.
У студента взяли анализы, которые и подтвердили наличие COVID-19. Молодого человека госпитализировали. Общежитие перевели в режим обсерватора, а этаж, где живет заболевший, и вовсе закрыли. Сотрудники Роспотребнадзора взяли анализы у всех проживающих в общежитии. Обработка результатов продолжается, однако уже известно, что еще несколько тестов оказались положительными, утверждают в вузе.
Администрация АГМУ обеспечила находящихся на карантине студентов водой и питанием, также проводится дезинфекция помещений.
Комментарии
Молодняк толпами на остановках, без масок. Проезжал из Научного городка. Все еще только начинается в Барнауле ???
Работал медбратом в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи.
Поди еще на автобусе на работу каждый день ездил?
Вчера только про автобусы писали,которые едут на садоводства.
Поди еще на автобусе на работу каждый день ездил?
Да поди пешком ходил с чкалова на комсомольский
20.05.2020 16:33
Пенсионер
Думаете маска спасет?
20.05.2020 16:54
- гость -
Медбрат, значит непосредвтвенно контактировал с больными. Мог ставить капельницы инфицированным, выполнял другие манипуляции, обрабатывать раны. То есть длительное время находился возле пациентов. А не просто мимо проходил.
Понеслось ! Вы же этого хотели адепты- безмасочники.
Думаете маска спасет?
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100% гарантию никто не предоставит, но риск заражения значительно снизится, но в маске при такой жаре, да еще в общественном транспорте, это ужасно тяжело.
Доктор Мясников сказал- "Вирус возмёт своё.Переболеют все.А кому суждено те поморут"
Так что не ссортесь господа.Мойте руки.И храни Вас Бог.