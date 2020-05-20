Стало известно, сколько студентов алтайского медуниверситета заразились коронавирусом

Положительные результаты теста на коронавирус получены по 11 проживающим в общежитии студентам медвуза. Все они контактировали с первым инфицированным, сообщили в оперштабе.

Ранее стало известно, что студент пятого курса, который, по словам источника, работал в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи, почувствовал себя плохо. Анализы подтвердили заражение коронавирусом. Теперь положительные результаты показали тесты, взятые у контактных лиц.

Общежитие, где проживали зараженные, работает по принципу обсерватора. Для студентов организовано питание: еда доставляется на этажи в одноразовой посуде. Усилен дезинфекционный режим на этажах – в туалетах, умывальных комнатах, коридорах. Обеспечено наличие кожных антисептиков в комнатах, пояснили в Роспотребнадзоре.

Напомним, что 19 мая был приостановлен прием пациентов в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. В учреждении выявили случаи заражения коронавирусом.