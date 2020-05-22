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Новости

+74. Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло до 1185

, ИА "Амител"
Подавляющее большинство инфицированных за минувшие сутки выявили в Барнауле
Фото: dszn.ru

Фото: dszn.ru

Еще у 74 человек выявили коронавирус в Алтайском крае. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

В Барнауле зарегистрирован 61 новый случай, в Славгороде – 5, в Тюменцевском районе – 2, в Павловске, Бийске, Новоалтайске, Бийском, Советском и Тальменском районах – по одному.

Таким образом, на 22 мая в регионе лабораторно подтверждено 1185 случаев инфицирования.

Как уже сообщал amic.ru, накануне, 21 мая, было зафиксировано 57 случаев заражения COVID-19. Также стало известно о вспышке коронавируса в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. Там положительные результаты дали тесты у 38 медиков и 11 пациентов.

Губернатор Виктор Томенко попросил жителей региона соблюдать масочный режим, а предпринимателей – не провоцировать людей на скапливание большого количества народа.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

22.05.2020 12:56
-=SP=-

Понеслось

22.05.2020 13:00
- гость -

В остальных регионах спад или стабилизация. У нас двукратное увеличение темпов роста. С чем это связано?

22.05.2020 13:00
Наталья

То ли еще будет после открытия санаториев в Белокурихе!!!

22.05.2020 13:03
гость

в реале болеют в 10 раз больше! и 90% без симптомов! обычный грипп...орви... от них умирали больше людей! но это просто политизированность, чтобы загнать в рамки людей и проще чтобы людьми управлять! это намек на то, что экономику и дальше будут давить, предприятия загибаться... вот это цель власти! Если бы правительство хотело улучшить ситуацию, то еще в начале весны бы все исправило действенными методами и заботой о людях!

22.05.2020 13:05
- гость -

Виктор Петрович, может хватит уже "просить жителей соблюдать масочный режим"? Может пора начать "жестко требовать"?

22.05.2020 13:07
Рубцовчанин

Служебное расследование в АКБ. будет ?

22.05.2020 13:08
- гость -

22.05.2020 13:03
гость

Государство заботится, вас же просят носить маски. Все бы одели- давно бы все закончилось. Нет, орать, как упертые будут, что их свободу ограничивают. Орете- получите, распишитесь. С такими темпами прироста еще долго в изоляции находиться будем, а значит, экономика все больше будет проседать.

22.05.2020 13:09
гость

власти наплевать.... чем больше цифры заболевшим, тем лучше.... это же статистика для них, что они работают! Лукашенко оказался самый адекватный и в Швеции тоже!

22.05.2020 13:10
Гость

Требовать начните с себя. Надеятся на лечебную помощь глупо . А это моя жизнь Основные вспышки в АК никак не связаны с масочным режимом.

22.05.2020 13:11
- гость -

12:56 -=SP= "-Понеслось"

Читаем 31 марта 2020 г., 17:32, ИА "Амител":В России за сутки зарегистрировали 500 случаев заражения COVID-19"

Там первый комментарий: "ну вот и понеслось...."

Стабильно так несемся. Вы бы побаловали нас другими комментариями...

22.05.2020 13:11
гость

22.05.2020 13:08
- гость -

государство заботится когда выдают маски бесплатно и различные средства в самом начале! государство заботится когда правильно вводит закрытие границы и нужны запреты в самом начале! государство заботится когда не душат экономику и не оставляют людей без денег!

22.05.2020 13:15
гость

гостю 13:00
сегодняшнюю статистику нам сделала больница, спасибо за это Минздраву и руководству первой городской!

22.05.2020 13:15
- гость -

Виктор Петрович, введите уже наконец-то масочный режим! Не на бумаге, не для отчета перед Москвой. Если не хотите штрафовать людей игнорирующих ношение масок, так штрафуйте хотя бы магазины, которые обслуживают таких клиентов. Вы почему-то поддержали поргашей бизнесменов, разрешили им работать в период самоизоляции а они сейчас плевать хотели на Ваши указы и распоряжения, повесили только на входе объявления о масочном режиме и не более

22.05.2020 13:17
гость

власть показала с самого начала что не смогла предотвратить начало эпидемии, потом не захотела обезопасить людей! А все очень просто - не умеют ставить цели, не умеют ставить задачи, не умеют контролировать все это, и конечно не хотят! зачем? ведь проще потом распилить деньги на это.... это как строительство дорог - не нужно строить качественно, выгоднее распилить деньги, чтобы потом часто ремонтировать!

22.05.2020 13:17
- гость -

22.05.2020 13:05
- гость -
Виктор Петрович, может хватит уже "просить жителей соблюдать масочный режим"? Может пора начать "жестко требовать"?
------------------------
А как он будет жестко требовать? Помните, мы здесь требовали более месяца назад,в апреле, от него, что необходимо обеспечить население медицинскими масками, делать как Китай и Израиль? Какие только гадости нам писали в ответ!
Вот сегодня его тоже станут обзывать "Паникер!" и ползти в саване на Черницкое

22.05.2020 13:17
- гость -

Раньше хоть цепочки отследить можно было, а сейчас уже разобраться сложно. Толпа на остановках, общественный транспорт битком. Масочный режим почти никто не соблюдает., а контроль за исполнением МР полностью отсутствует. Так что все вполне объясним рост.

22.05.2020 13:18
гостьЯ


22.05.2020 13:15
- гость -

Виктор Петрович, введите уже наконец-то масочный режим! Не на бумаге, не для отчета перед Москвой. Если не хотите штрафовать людей игнорирующих ношение масок, так штрафуйте хотя бы магазины, которые обслуживают таких клиентов. Вы почему-то поддержали поргашей бизнесменов, разрешили им работать в период самоизоляции а они сейчас плевать хотели на Ваши указы и распоряжения, повесили только на входе объявления о масочном режиме и не более

+100500

22.05.2020 13:19
- гость -

Напринимал Витя доминиканок, башкиров, москалей и эскадрильи из Таиланда
А население отдувается

22.05.2020 13:19
гость

возможно Виктор Петрович хороший человек, и даже хороший руководитель.... но мысленно он давно работает в Москве.... выводы очевидны давно!

22.05.2020 13:20
Гость

Согласен. Во многих торговых точках есть администраторы или охранник. Так почему бы по примеру Европы, не впускать в магазин несколько покупателей, выйдут, запустить следующую партию. Без масок не обслуживать. Это же не стоит денег. И сохранится бизнес и покупатели. Это же так просто и без затрат

22.05.2020 13:20
- гость -

13:03
Балабол - человек, который балаболит то, чего не знает, и знать не может. Вы очень на него похожи.

22.05.2020 13:20
- гость -

22.05.2020 13:10
Гость
Требовать начните с себя. Надеятся на лечебную помощь глупо . А это моя жизнь Основные вспышки в АК никак не связаны с масочным режимом.
--------------
Еще как связаны. В больнице первой помощи врачи без масок по реанимации ходят - теперь там вспышка коронавируса.

22.05.2020 13:22
- гость -

22.05.2020 13:17
гость
власть показала с самого начала что не смогла предотвратить начало эпидемии, потом не захотела обезопасить людей!
------------------------
Не знаю, как Путин, а местная власть, по моему впечатлению таких задач не ставила: Предотвратить эпидемию, обезопасить людей

22.05.2020 13:23
@@

13:09 гость "власти наплевать..Лукашенко оказался самый адекватный и в Швеции тоже!"

Количество смертей на 1 миллион жителей

Швеция - 384
США - 291
Россия - 21
Беларусь - 20

22.05.2020 13:29
- гость -

Балабол - человек, который балаболит то, чего не знает, и знать не может.


Как вы верно Мясо Дария Донцова отписали. Прямо все слова в тютельку.

22.05.2020 13:30
- гость -

Пусть просит денег у Москвы и раздает населению, устраивает карантин.
Если основные катализаторы заражения - продолжение завоза и инфицирование на рабочих местах.

22.05.2020 13:31
krash

Вчера в магните был во власихе. да навешли предупреждений , что не обслуживают без масок. Но черт возьми я один был в маске. передомной обслужили троих члоевек и за мной стоала девушка в маске а следом целая семья без маскок.
Кроме того продавцы там в странных масках БЕЗ закрытия носа, лишь рот прикрыт. Это нормально?

А рядом вообще в гаражных воротах мужик торговал овозами и фруктами. естественно без масок.

А по городу едешь полные площадки и парки без масок.

А правда, что в Лируа двоих подтвержденных нашли? Можно узнать в каком магазине? Я вчера там был, в длинной очереди стоял.

Почему от людей скрывают места заражения? Я беспокоюсь за свою семью и хочу знать, не контактировал ли я с заразными!

22.05.2020 13:33
гость

Если проверить всех жителей Барнаула, то получится что зараженных +1000 ежедневно... и болеют уже 10% населения.... и еще 10% уже давно переболело без симптомов! Зимой и в начале весны помните какой грипп был и сколько людей тяжело болели и долго не могли выздоровить.... сколько умерли никто не собирался считать! а тогда все было хуже! сколько людей болеют вирусом герпеса? - 90% людей.... давайте введем карантин... ведь есть осложнения и можно умереть!

22.05.2020 13:34
Барнаул

22.05.2020 13:15
гость
сегодняшнюю статистику нам сделала больница, спасибо за это Минздраву и руководству первой городской!

Первая городская у барнаульцев самая лучшая по оказанию экстренной помощи, врачи замечательные, медработники старательные. Почему их не обеспечили необходимыми средствами защиты?

22.05.2020 13:35
- гость -

22.05.2020 13:31
krash

На Павлике

22.05.2020 13:36
Гость

22.05.2020 13:31
krash
В той,где ты был.Ближайшей к Власихе.

22.05.2020 13:37
- гость -

13:31krash "Я беспокоюсь за свою семью и хочу знать, не контактировал ли я с заразными!"

Не рекомендую вам посещать с семьей такие страны, как Голландию, США, Бельгию, Италию, Великобританию, Швецию, Беларусь, Францию, где очень много заболевших на 1 миллион населения

22.05.2020 13:37
Alex1976

22.05.2020 13:15
- гость -
В больницах строгий масочный режим, а случившееся в больнице доказывает что маски это просто обдирание народа. Головой надо думать и не более. И всего этого не случилось бы если бы обнуленный не спрятался в бункере и ни скинул все на губеров, а ввел бы чс и жесткий карантин с закрытием регионов и страны. Ну и соответственно с обеспечением населения средствами защиты. Но нет же кубышка важнее и ближе к карману чем народ страны.

22.05.2020 13:39
- гость -

А правда, что в Лируа двоих подтвержденных нашли? Можно узнать в каком магазине? Я вчера там был, в длинной очереди стоял.

http://risovach.ru/upload/2015/12/mem/tipichnyy-kazimir_101304929_orig_.jpg

22.05.2020 13:42
- гость -

Там положительные результаты дали тесты у 38 медиков и 11 пациентов.

Ну наверное из сегодняшних 61 еще добавилось.

22.05.2020 13:43
Татьяна

Все требуют от губернатора жесткости насчет масок, начни лучше каждый с себя ведь большенство сделали для себя выбор зачем я буду одевать маску мне же наплевать на своих близких заболеют ну и пусть за то у меня свобода ни кто не заставит меня одеть маску, а что кто то из близких уйдет на тот свет по барабану. Маски бесплатно ? Да какая проблема сшить самим, и купить многоразовую не проблема.

22.05.2020 13:43
гость

Леруа работает....пивнушки работают.....а почему спортзалы не могут работать? вообще не понимаю логики властей по закрытию сфер деятельности

22.05.2020 13:44
@@

@ Икона оказалась китайской подделкой»: патриарх Кирилл рассказал, почему ему не удалось остановить коронавирус в Москве

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл рассказал, почему эпидемии коронавируса в Москве не удалось избежать даже после того, как он объехал столицу с чудотворной иконой Богоматери «Умиление» в салоне ведомственного автомобиля. По словам предстоятеля, икона оказалась китайской подделкой, изготовленной в 1961 году.

Внутреннее расследование, проведённое РПЦ, показало, что в послевоенный период икона XVII века пропала из хранилища Свято-Ульяновского женского монастыря и была заменена на подделку. Химический анализ состава краски показал, что она была изготовлена на Уханьском заводе лакокрасочных изделий. На задней стороне иконы обнаружилась надпись: «Матушке Октябрине в подарок от посольства КНР по случаю 50-летия и в связи с полётом Юрия Гагарина в космос». Таким образом предстоятелю пришлось работать с поддельной иконой, не обладающей благодатными свойствами, необходимыми для остановки эпидемии коронавируса.@


22.05.2020 13:47
гость

Последние два дня прибавка-общежитие и больница, сколько даст Леруа Мерлен через неделю-две? Там постоянно очень много народа, очереди на кассы, большая скученность. Сколько дней заболевшие там работали со скрытой формой?

22.05.2020 13:49
- гость -

В больнице первой помощи врачи без масок по реанимации ходят - теперь там вспышка коронавируса.

Вы там лежали или работаете?

22.05.2020 14:02
- гость -

Леруа работает....пивнушки работают.....а почему спортзалы не могут работать? вообще не понимаю логики властей по закрытию сфер деятельности.

Согласен. Большее негодование вызывает тот факт, что ограничения сняли для большинства сфер, но не для всех. А из-за высокого интеллекта наших соотечественнико, которые от голода и нехватки денег толпами гуляют, катаются на транспорте без масок, растаскивают заразу, статистика заболеваний растет. Соответственно чем дольше статистика будет плохой, тем дольше будут продолжаться ограничения, тем сильнее будут возбухать все причастные.

Если уж допускать к работе, так уж всех. А продлевать ограничения - так тоже в равных условиях и наглухо. Но увы, имеем что имеем

22.05.2020 14:10
Alex1976

22.05.2020 14:02
- гость -
Если уж допускать к работе, так уж всех. А продлевать ограничения - так тоже в равных условиях и наглухо. Но увы, имеем что имеем
-----------------------------------
Абсолютно в дырдочку. Но обнуленному нужно поскорей легитимизировать поправки в портянку под названием конституция, отсюда отмена нерабочих дней с якобы сохранением оплаты, ну и как следствие будет хороший скачок инфицированных по стране. Не просто же так они говорят о второй, третьей волне инфекции.

22.05.2020 14:13
- гость -

22.05.2020 13:34
Барнаул
Первая городская у барнаульцев самая лучшая по оказанию экстренной помощи, врачи замечательные, медработники старательные. Почему их не обеспечили необходимыми средствами защиты?

Скорей обеспечили, но не особо пользовались. И общаются там много и по работе и так. А общаться постоянно в масках - сами понимаете...

22.05.2020 14:13
месный

Кто тут за маски топит типа чё без них народ шляется - вы сначала разберитесь с тем с какого они фига стали стоить в десятки раз больше, а вот потом мы уже обсудим кто почему без маски!!!!! Или вы в доле?

22.05.2020 14:16
Павсекакий

"начни лучше каждый с себя"
-----
Татьяна, это так не работает. Когда надо заплатить этому государству налоги, никто не просит "начать с себя", а просто нахлобучат по самое негорюй, насчитают пеню, арестуют счета, опишут имущество. Это когда дело касается казны. А когда речь о здоровье граждан, тут у нашего государство прям сплошной либерализм )))

22.05.2020 14:16
- гость -

Странно. Масочный режим соблюдают нигде, но в барнауле 60 ковидных, в Бийске -1 .
Люди, вас дурят. )

22.05.2020 14:17
Как то так

22.05.2020 13:20
Еще как связаны. В больнице первой помощи врачи без масок по реанимации ходят - теперь там вспышка коронавируса.

Вы там лежали в качестве пациента или один из этих врачей. Очередной эксперт общественник во всём

22.05.2020 14:23
- гость -

Скорей обеспечили, но не особо пользовались.

Еще один лежачий или иксперт.

22.05.2020 14:26
Для Как то так

Получается маски ничего не дают ?

22.05.2020 14:33
Стрим

Боже, сначала был край не пуганных идиотов, потом стал край напуганных идиотов, теперь просто... хоть что-то постоянное. Это относится не к жителям края, а к 80 процентам респондентов - комментаторов. У нас в нижегородчине, некторые подобные горлопаны брызгавшие слюной о заговоре всех государств, сейчас, находясь или уже выписавшись из госпиталя взахлеб поют славу медикам и... клянут государство, что не приняли меры. У них все тоже стабильно...

22.05.2020 14:34
AntonTM

22.05.2020 13:43
гость пивнушки работают.....

Пивнушки не трожь, это антидепрессант.

22.05.2020 14:34
- гость -

Свежие новости

-----------
Не менее 14 процентов россиян, которые сдавали тест в частной лаборатории «Инвитро», имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю коронавирусной инфекции. Такие результаты тестирования раскрыли в пресс-службе учреждения, передает РИА Новости.
-------

Т.е. 140 млн * 14 / 100 = 19,6 млн УЖЕ ПЕРЕБОЛЕВШИХ.

22.05.2020 14:35
- гость -

Получается маски ничего не дают ?

Они прекрасно защищают от штрафа. Поможет ли Вам маска в битком набитом автобусе? Готовы ли Вы менять на работе маску каждые 2 часа и работать в перчатках? Маска является лишь одним элементом защиты, куда входят ограничения по площади, перчатки, организация рабочих процессов и многое другое. Без комплексного подхода одна маска не убережет от инфекции.

22.05.2020 14:35
Гость

22.05.2020 13:49
- гость -
Последняя сплетня: привезли на операцию человека и вся операционная бригада "легла".
Похоже медбратана назначили крайним.

22.05.2020 14:36
ГОсть

Была одна надежда что нерабочие дни продлят до 31 мая, досидели бы уж 2 месяц может таких результатов бы не было, а сейчас что вы хотите когда всех с 12 выпустили на работу?

22.05.2020 14:40
Стрим

Кстати, маски дают результат, если все в масках. У нас сначала их игнорировали, считая, что их должны носить только кто чувствует недомогание. И в автобусах в них ездили единицы. Потом поняли, что маска защищает процентов на 60. И если все в масках, то эффективность удваивается, так как опасны может и мы, безсимптомники. И если все в масках, а один заходит без маски но заражен, он всех может заразить. Теперь на таких "протестантов" смотрят как на благоухающего бомжа, который решил проехать вместе со всеми. Ведь это означает не его смелость, а его наплевательское отношение ко всем окружающим. А на улице маску снимаем, она вовсе бесполезна.

22.05.2020 14:40
Fk

Паника, как она есть.
Губернатор наш молодец, не впадает в всеобщую истерию.

22.05.2020 14:53
- гость -

А на улице маску снимаем, она вовсе бесполезна.

Маски дают и немало. Китайцы в Гонконге проверяли на хомячках.
Из тех, которые не были под масочной тканью, заразилось 10 из 15, а которые были под тканью - заразились всего два.

22.05.2020 14:53
- гость -

Край полудурков, что с них взять? Передохнут все с гордо открытыми мордами

22.05.2020 14:55
ГОСТЬ

ПОКА ВСЕ НЕ СЯДЕМ ПО ДОМАМ ХОТЯ БЫ НА ДВЕ НЕДЕЛЬКИ ТАК И БУДЕТ ВСЁ ХУЖЕ И ХУЖЕ.
ВЫ НА ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ В РАЙОНАХ ГЛЯНЬТЕ ТАМ ТОЛПЫ ДЕТЕЙ И НЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ.
ПРОЙДИ НЕ ПО ЦЕНТРАЛЬНЫМ УЛИЦАМ С РЕЙДАМИ А ЗАЙТИ ВО ДВОРЫ ГДЕ ОТДЫХАЮЩИЕ, РАЗВЛЕКАЮЩЕЙСЯ И ПЬЮЩИЙ НАРОД КОТОРЫМ НА ВСЁ ПО "БАРАБАНУ"

22.05.2020 15:14
- гость -

В Барнауле зарегистрирован 61 новый случай

в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. Там положительные результаты дали тесты у 38 медиков и 11 пациентов. То есть 49 (38+11)

12 человек заболели в общежитии мединститута.
49+12 = 61
В Барнауле как раз 61 человек заболел.
Какой вывод можно сделать? Весь масочный режим и самоизоляция это профанация.
Все 61 заболевшие это медики, которые общались с зараженными вирусом больными.
Причем очень тесно общались. Никто не заразился на улице, в магазине и т.д.

22.05.2020 15:16
- гость -

В Барнауле зарегистрирован 61 новый случай

в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. Там положительные результаты дали тесты у 38 медиков и 11 пациентов. То есть 49 (38+11)

12 человек заболели в общежитии мединститута.
49+12 = 61
В Барнауле как раз 61 человек заболел.
Какой вывод можно сделать? Весь масочный режим и самоизоляция это профанация.
Все 61 заболевшие это медики, которые общались с зараженными вирусом больными.
Причем очень тесно общались. Никто не заразился на улице, в магазине и т.д.

22.05.2020 15:40
- гость -

22.05.2020 15:14
- гость -

Когда вас захотят посадить на ИВЛ, не забудьте сказать докторам, что это профанация.

22.05.2020 15:48
- гость -

22.05.2020 14:34
Не менее 14 процентов россиян, которые сдавали тест в частной лаборатории «Инвитро», имеют специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, возбудителю коронавирусной инфекции.
Т.е. 140 млн * 14 / 100 = 19,6 млн УЖЕ ПЕРЕБОЛЕВШИХ.
-------------
14%. не от всех россиян, а от сделавших тест в Инвитро. Пришли 100 человек, потому что у них были ранее симптомы, или контактные, или вернулись их другой страны, то есть они подозревали, что могли перенести. У 14 оказались антитела.
Это ни о чём. Всё равно как 100 наркоманов проверять на СПИД, у 14 найти и делать выводы обо всей стране.

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