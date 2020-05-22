+74. Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло до 1185

Еще у 74 человек выявили коронавирус в Алтайском крае. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

В Барнауле зарегистрирован 61 новый случай, в Славгороде – 5, в Тюменцевском районе – 2, в Павловске, Бийске, Новоалтайске, Бийском, Советском и Тальменском районах – по одному.

Таким образом, на 22 мая в регионе лабораторно подтверждено 1185 случаев инфицирования.

Как уже сообщал amic.ru, накануне, 21 мая, было зафиксировано 57 случаев заражения COVID-19. Также стало известно о вспышке коронавируса в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи. Там положительные результаты дали тесты у 38 медиков и 11 пациентов.

Губернатор Виктор Томенко попросил жителей региона соблюдать масочный режим, а предпринимателей – не провоцировать людей на скапливание большого количества народа.