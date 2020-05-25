За прошедшие сутки в Алтайском крае обнаружили 81 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19.
За минувшие сутки к 50 территориям края, где был обнаружен вирус, прибавилось еще две – Усть-Пристанский и Заринский районы.
В Барнауле выявили 21 новый случай, в Рубцовске – 12, в Тюменцевском районе – 8, в Новоалтайске, Горняке, Змеиногорском, Курьинском и Заринском районах – по 3, в Камне-на-Оби, Бийске, Бийском районе, Павловском, Первомайском, Крутихинском, Михайловском, Ребрихинском, Усть-Пристанском районах – по 2. В Заринске, Рубцовском, Советском, Тальменском, Благовещенском, Солонешенском и Алейском районах – по одному.
Рекорд по суточному приросту продержался три дня. Как уже сообщал amic.ru, 22 мая в Алтайском крае выявили 74 новых зараженных.
Таким образом, общее число инфицированных в крае теперь составляет 1406 человек.
Напомним, что с 12 мая по указу губернатора Виктора Томенко в Алтайском крае действует масочный режим. Он подразумевает обязательное ношение индивидуальных защитных средств в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте, включая такси.
Комментарии
Расскажите подробнее,кто они? Контактировали с медиками больницы или нет. И самое главное ,сколько тестов делается за этот же период. Ведь если 10 тестов сделать,то и заболевших может быть не больше 10. Поразвёрнутее информацию хочется,а то сухая цифра за которой ничего толком не видно
Я горжусь вами,земляки! Так держать!
25.05.2020 12:29
- гость -
"Мужик заблудился в лесу. Стоит и орет: "Ау, ау, ау!" Сзади по плечу его кто-то хлопает. Оборачивается — медведь. Медведь: "Мужик, чего орешь?" Мужик "Заблудился, может кто услышит." Медведь: "Ну я услышал, тебе легче стало?" (с)
Прямо ваш случай!
В Москве и Московской области стало проводиться намного больше тестов на COVID-19. Это позволило выявлять и изолировать заболевших на ранней стадии. Темп распространения инфекции начал снижаться.
Других вариантов нет! Это подтверждают и другие страны.
Главными принципами борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 являются прозрачность и раннее тестирование, заявляет правительство Южной Кореи. Иными словами, Политика прозрачности — это открытость и доступность информации о случаях инфицирования. Об этом сообщает "Рамблер".
так до Дагестана доиграемся. Или начнут прятать циферки.
25.05.2020 12:52
гость
так до Дагестана доиграемся. Или начнут прятать циферки.
Не спрячешь, много ведомств задействовано, да и чиновники за такие игры "головы" могут лишиться
Выявляют по контактам. Нашли инфицированного в месте скопления. Тесты - находят у многих. Эти многие со своей стороны контактировали со многими. Вот и прирост. В основном это бессимптомники. Выводы пусть делает каждый свои.
Во-первых легко спрячут, а во-вторых, даже если узнают об этом ничего им не будет. Может медаль даже дадут.
"Прямо ваш случай!"
-----
Страус с башкой в песке и задницей кверху - прямо ваш случай!
какой ужас..... 81..... почти все без симптомов...... ужас... мы все умрем..... давайте проведем тесты на всех жителях и получится что 10-15% уже без симптомов переболели... остальные с легкими симптомами! от гриппа и орви умирает больше, точнее от осложнений если нет здоровья..... вывод - если ты здоров и занимаешься спортом, то 0,001 % что будут какие то осложнения!
25.05.2020 12:52
гость
так до Дагестана доиграемся. Или начнут прятать циферки.
-------------
Эти цифры и так заниженные из-за того, что тестов проводят очень мало.
25.05.2020 13:11
- гость - Какой вы обидчивый товарисч
25.05.2020 13:18
гость
какой ужас..... 81..... почти все без симптомов...... ужас... мы все умрем..... давайте проведем тесты на всех жителях и получится что 10-15% уже без симптомов переболели... остальные с легкими симптомами! от гриппа и орви умирает больше, точнее от осложнений если нет здоровья..... вывод - если ты здоров и занимаешься спортом, то 0,001 % что будут какие то осложнения!
----------------
А у тебя родители тоже здоровы как быки? Или родителей тебе не жалко?
25.05.2020 13:18
гость
Делайте тест на антитела,кто вам мешает? Что только- "давайте,давайте"? С себя начните.
25.05.2020 13:28
- гость -
вопрос не про родителей, родственников и других пожилых людей! вопрос в том что умирают иного от других осложнений! а все про короновирус.... была зима, был грипп и орви, осложнения, много умерло людей, но никто не кричал про это! потому что это постоянно повторяется! орви и грипп так же передается как и этот вирус... и раньше люди болели воспалением легких, и даже летом.... жить надо, а не зацикливаться на возможных проблемах!
"гость - Какой вы обидчивый товарисч"
----
У тебя с логикой напутано, товарисч, и анекдот твой не в тему. А первый коммент вообще не мой и обижаться мне не на что. Я знаю, что если человек информирован об опасностях это поможет ему их избежать. Опыт Южной Кореи тому доказательство.