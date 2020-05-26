Ложноположительные тесты могут увеличивать число больных COVID в Сибири

Научный руководитель Института химической биологии и фундаментальной медицины академик РАН Валентин Власов поделился мнением относительно пандемии коронавируса и распространения болезни в Сибири.

Во-первых, он отметил, что вирус мог появиться в регионе еще в январе, но никто не пытался определить его как причину заболевания пациента.

"Мы с коллегами пытались разобраться в этом вопросе, и здесь нас ждало большое огорчение по поводу того, как работает наша медицина и организации, отвечающие за здоровье людей. Оказалось, что в Новосибирске нет биологических образцов от больных пневмонией в зимний период, никто их не хранит и не анализирует на предмет наличия определенных вирусов. Если кто-то вдруг знает, что такой материал все же есть, пожалуйста, отзовитесь!" – сказал ученый.

Власов также отметил, что со временем стало понятно, какие тест-системы являются ненадежными. А в начале пандемии использовались тесты разных производителей, значит их результат может быть недостоверным.

"Вероятно, значительная часть "бессимптомных больных" в действительности – результат ложноположительных результатов тестирования неудачными системами", – отметил академик.

Он также выразил надежду на то, что Сибирь сможет обойтись без выхода на пик заболеваемости. Этому могут поспособствовать низкая плотность населения и аномально жаркая погода, приводит слова ученого издание СО РАН "Наука в Сибири".