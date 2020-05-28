Среду, 24 июня, на которую назначено проведение парада, посвященного Дню Победы, могут сделать выходным днем, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
"Я пока не готов ответить на этот вопрос. Но с большой долей вероятности могу предположить, что будет", – сказал Песков, отвечая на вопрос, станет ли день выходным.
Напомним, что 26 мая президент Владимир Путин поручил провести 24 июня военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне. Итоговую дату празднования могут перенести или разделить парад с шествием "Бессмертного полка", если эпидемиологическая ситуация ухудшится.
Как ранее сообщил amic.ru, в Кремле рассматривали возможность проведения Парада Победы и голосования по поправкам в Конституцию в один день.
Комментарии
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Примеряет сталинский мундир - мнит себя победителем?
У нас как отвечать за низкие зарплаты в крае так губернатор тут не при чём, как отвечать за экономическую ситуацию в стране, так президент не при чём, а как победа так хватают дедов на палке и тут же они при деле.
Чем бы Владимир Владимирович ни тешился, лишь бы не плакал.
Без парада и без голосования по поправкам не будет и Путина))) А, как известно, нет Путина - нет России) Так что тут поважнее вопрос, чем жизнь и здоровье россиян))) Такую истерику закатит - не то, что ручку, комп запулит))))