За последние сутки в России выявили 8 572 заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Таким образом, всего в стране зафиксировали 387 623 заболевших, сообщает федеральный оперативный штаб.

Наибольшее число заболеваний выявили в Москве – 2 332 человека, Московской области – 773, Санкт-Петербурге – 369, Нижегородской области – 281 и Свердловской области – 230.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано 232 летальных случая, что является суточным рекордом. За весь период эпидемии в России скончалось 4 374 человека с коронавирусом.

Выздоровели за сутки еще 8 264 пациента. Всего выписали из больниц 159 257 человек.

По последним данным, в Алтайском крае COVID-19 подтверждены 1708 заражений коронавирусом и 21 смерть.