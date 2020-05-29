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Новый рекорд. 232 человека с коронавирусом скончались за сутки в России

, ИА "Амител"
Заразились инфекцией еще 8 572 человека
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

За последние сутки в России выявили 8 572 заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Таким образом, всего в стране зафиксировали 387 623 заболевших, сообщает федеральный оперативный штаб.

Наибольшее число заболеваний выявили в Москве – 2 332 человека, Московской области – 773, Санкт-Петербурге – 369, Нижегородской области – 281 и Свердловской области – 230.

Также за минувшие 24 часа зафиксировано 232 летальных случая, что является суточным рекордом. За весь период эпидемии в России скончалось 4 374 человека с коронавирусом.

Выздоровели за сутки еще 8 264 пациента. Всего выписали из больниц 159 257 человек.

По последним данным, в Алтайском крае COVID-19 подтверждены 1708 заражений коронавирусом и 21 смерть.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

29.05.2020 16:22
- гость -

Дали сигнал записывать максимальное количество смертей на вирус?!.
М-м-м... Логично!

29.05.2020 16:30
Гость

29.05.2020 16:22
- гость -
А вы думаете,что от голода?
М-м-м-м

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