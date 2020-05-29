75 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщают в оперативном штабе региона по ситуации с COVID-19.

Новые случаи инфицирования зарегистрировали в Барнауле – 58 человек, в Рубцовске – 6, Волчихинском и Завьяловском районах – по 2, в Камне-на-Оби – 1, Павловском, Рубцовском, Тюменцевском, Алтайском, Усть-Пристанском и Советском районах – по 1.

Таким образом, на 29 мая в регионе лабораторно подтверждено в общей сложности 1708 случаев инфицирования.

Как уже сообщал amic.ru, эпидситуация в регионе остается напряженной. Из-за этого губернатор Виктор Томенко накануне принял решение продлить запрет на работу туристической отрасли в регионе. По этому же пути пошла и соседняя Республика Алтай. Глава региона Олег Хорохордин продлил запрет на размещение туристов в местах отдыха до 22 июня.