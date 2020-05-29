75 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщают в оперативном штабе региона по ситуации с COVID-19.
Новые случаи инфицирования зарегистрировали в Барнауле – 58 человек, в Рубцовске – 6, Волчихинском и Завьяловском районах – по 2, в Камне-на-Оби – 1, Павловском, Рубцовском, Тюменцевском, Алтайском, Усть-Пристанском и Советском районах – по 1.
Таким образом, на 29 мая в регионе лабораторно подтверждено в общей сложности 1708 случаев инфицирования.
Как уже сообщал amic.ru, эпидситуация в регионе остается напряженной. Из-за этого губернатор Виктор Томенко накануне принял решение продлить запрет на работу туристической отрасли в регионе. По этому же пути пошла и соседняя Республика Алтай. Глава региона Олег Хорохордин продлил запрет на размещение туристов в местах отдыха до 22 июня.
Комментарии
Где Бйиск?
На 29 мая: Общее число выявленных-1708( из них 174 ребенка до 17 лет включительно)
Выздоровело - 728
С ОРВИ- 349
Тяжелобольных - 39, из них 12 на ИВЛ
Бессимптомное течение - 1144.
Опять бессимптомных приплюсовали? Остальные с орви получается?
29.05.2020 11:33
- гость -
Где Бйиск?
По Чуйскому тракту от Барнаула в сторону Республики Алтай. Не благодари.
Гостю.
Со статистикой власть уже не заморачивается. Что хотят, то и дают. Пусть народ хавает.
У народа и власти нет ни солидарности и знаний. Это очень печально.
К 22 июня путин окончательно прбедит короновирус, снимут все ограничения, чтобы можно было пойти и обнулить его, потом порадоваться параду. А инфицированных к этому времени будет, наверное больше миллиона.
29.05.2020 12:33
- гость -
А к сентябрю опять рванет, они уже сейчас готовят нас к этому, типо там вторая волна будет.
А мне зачем этот запрет на туристические базы? Я допустим законопослушно соблюдаю самоизоляцию сижу дома, но утром заходя в магазин обнаруживаю 14 человек без масок и тут же подхватываю, что то от кого то! И смысл сидеть дома тогда, в масках в магазинах только кассиры
29.05.2020 13:03
Гость
А чё сам без маски заперся в магазин!
"А к сентябрю опять рванет, они уже сейчас готовят нас к этому, типо там вторая волна будет" — это кто вам рассказал такую сказку? Фантазия у людей неисчерпаема.
Не "типо", а "типа", кстати.