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Еще 75 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 1708
Фото: izhevskinfo.ru

Фото: izhevskinfo.ru

75 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщают в оперативном штабе региона по ситуации с COVID-19. 

Новые случаи инфицирования зарегистрировали в Барнауле – 58 человек, в Рубцовске – 6, Волчихинском и Завьяловском районах – по 2, в Камне-на-Оби – 1, Павловском, Рубцовском, Тюменцевском, Алтайском, Усть-Пристанском и Советском районах – по 1.

Таким образом, на 29 мая в регионе лабораторно подтверждено в общей сложности 1708 случаев инфицирования.

Как уже сообщал amic.ru, эпидситуация в регионе остается напряженной. Из-за этого губернатор Виктор Томенко накануне принял решение продлить запрет на работу туристической отрасли в регионе. По этому же пути пошла и соседняя Республика Алтай. Глава региона Олег Хорохордин продлил запрет на размещение туристов в местах отдыха до 22 июня.  

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

29.05.2020 11:33
- гость -

Где Бйиск?

29.05.2020 11:43
гость

На 29 мая: Общее число выявленных-1708( из них 174 ребенка до 17 лет включительно)
Выздоровело - 728
С ОРВИ- 349
Тяжелобольных - 39, из них 12 на ИВЛ
Бессимптомное течение - 1144.

29.05.2020 11:53
гость

Опять бессимптомных приплюсовали? Остальные с орви получается?

29.05.2020 11:58
AntonTM

29.05.2020 11:33
- гость -
Где Бйиск?

По Чуйскому тракту от Барнаула в сторону Республики Алтай. Не благодари.

29.05.2020 12:01
Вячеслав

Гостю.
Со статистикой власть уже не заморачивается. Что хотят, то и дают. Пусть народ хавает.

У народа и власти нет ни солидарности и знаний. Это очень печально.

29.05.2020 12:33
- гость -

К 22 июня путин окончательно прбедит короновирус, снимут все ограничения, чтобы можно было пойти и обнулить его, потом порадоваться параду. А инфицированных к этому времени будет, наверное больше миллиона.

29.05.2020 12:49
Alex1976

29.05.2020 12:33
- гость -

А к сентябрю опять рванет, они уже сейчас готовят нас к этому, типо там вторая волна будет.

29.05.2020 13:03
Гость

А мне зачем этот запрет на туристические базы? Я допустим законопослушно соблюдаю самоизоляцию сижу дома, но утром заходя в магазин обнаруживаю 14 человек без масок и тут же подхватываю, что то от кого то! И смысл сидеть дома тогда, в масках в магазинах только кассиры

29.05.2020 13:23
месный

29.05.2020 13:03
Гость

А чё сам без маски заперся в магазин!

29.05.2020 13:39
Наталья

"А к сентябрю опять рванет, они уже сейчас готовят нас к этому, типо там вторая волна будет" — это кто вам рассказал такую сказку? Фантазия у людей неисчерпаема.
Не "типо", а "типа", кстати.

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