Оперативный штаб Алтайского края по ситуации с COVID-19 сообщил о смерти еще двух пациентов, у которых ранее подтвердился коронавирус. Таким образом, на 29 мая в регионе зафиксирована 21 смерть.
По данным оперштаба, в 11 случаях причиной смерти стал COVID-19, в семи – другие заболевания. Еще по трем летальным исходам продолжается экспертиза.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 75 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших достигло 1708.
В регионе по-прежнему действуют ограничительные меры. Ранее губернатор Виктор Томенко заявил, что послабления в этом вопросе делать пока рано. По словам главы края, для смягчения принятых мер необходимо, чтобы хотя бы в течение недели число вновь выявленных зараженных COVID-19 не превышало 40 человек в сутки.
Комментарии
От старости
Не 21, а 11. С ковидом умерли бы от своих заболеваний. А От ковида это другое
и кто эти люди !!!
Умиляют комментаторы. Вы в серьезность вируса поверите, когда у вас кто-то из близких умрет или вы сами сляжете под аппарат искусственного дыхания?!
гостю 12:07
А где Вы увидели серьезность этого вируса? Вы цифры -то посмотрите? Сравните хотя бы за вчера и за сегодня. Отнимите бессимптомных.
29.05.2020 12:07
Гость
Умиляют комментаторы. Вы в серьезность вируса поверите, когда у вас кто-то из близких умрет или вы сами сляжете под аппарат искусственного дыхания?!
-------------------
Это не комментаторы, а тролли из нанятой губернатором команды для освещения проблемы коронавируса. Во всех новостных порталах после сообщения о погибших появляются различного рода фразы о ничтожности жизни простого человека. Похоже, что это отражение философии В. Томенко.
только идиоты не понимают разницы С и ОТ, хотя да у власти то идиоты
Если Виктор Томенко дал "добро" и 2 месяца внушает населению, что коронавирус ерунда, инфекция будет распространятся в крае.Пока Москва не примет жесткие меры.
29.05.2020 12:15
гость
А Вы благостную картину уже увидели? Вчера больше 70 по краю и сегодня больше 70. Вчера по г. Барнаулу 49, сегодня 58.
29.05.2020 12:15
гость
Не тешьте себя иллюзиями о вашем богатырском здоровье.Ляжете (попадёте)-узнаете.
Сообщение / 29.05.2020 12:15гость/ - фейк. Даже на ютубе блокируют контент с такого рода утверждениями.
гостю 12:35
А никто и не тешит себя иллюзиями. Просто люди живут своей обычной жизнью, не впадают в истерику от появления этого вируса( сегодня один вирус, завтра другой), может просто знают,что всю жизнь живут в окружении вирусов и с вирусами. Если заболевают, тогда лечатся, если нет симптомов никаких, то не лечатся. Просто не живут в постоянном ожидании, что с ними что - то должно случиться( слягут, попадут в больницу, кирпич на голову упадет, машина собьет и т.д).
Вирусяка есть.
Родственник в другом регионе болел. Сначала сильное воспаление почек, потом тяжелая пневмония. С тех пор прошел месяц, в легких рубцы, сатурация 93-95. Чувствует себя уже хорошо. Работал вахтой на северах уже 20 лет, боится что теперь не пройдет медкомиссию. Там коллектив, заработки, жизнь. Теперь в печали.
Берегите себя, сократите социальные контакты до минимума.
Сообщение / 29.05.2020 12:15гость/ - фейк. Даже на ютубе блокируют контент с такого рода утверждениями.
Что конкретно?
29.05.2020 12:58
гость
А никто и не тешит себя иллюзиями. Просто люди живут своей обычной жизнью, не впадают в истерику от появления этого вируса
-----------
А кто-то впадает в истерику?
Есть люди, которым есть ради чего жить, поэтому они ценят свое здоровье, не хотят цеплять вирус, от которого пока нет лекарств, и меры предосторожности применяют.
А есть такие, у которых жизнь как будто такая безрадостная и им ненужная, что им плевать на все, живут по инерции.
вы все клоуны
29.05.2020 13:14
Сказал с надеждой первый клоун на деревне, который ищет себе подобных.