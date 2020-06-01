В Роспотребнадзоре призвали сохранять социальную дистанцию в самолетах

Социальное дистанцирование будет обязательным при посадке в самолет и на протяжении всего полета, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телепередаче "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован на сайте "Вестей".

"Здесь тоже определенное регулирование предполагает, что дистанция, которая соблюдалась на входе в самолет, при нахождении в нем и на выходе, не должна меняться. Должно быть социальное дистанцирование, на этом этапе нашей жизни это обязательное условие", – заявила Анна Попова.

Глава ведомства также пояснила, что аэропорт должен будет организовать несколько автобусных рейсов до самолета с условием соблюдения социальной дистанции. В противном случае воздушная гавань "не выполнит" свои обязательства перед пассажирами, уточнила Попова.

Как уже сообщал amic.ru, россиянам разрешили не носить маски на пляжах, однако соблюдение социальной дистанции останется обязательным требованием для пребывания на отдыхе.

По последним данным, в России выявлено 405 843 заболевания коронавирусом, 4 693 человека умерли. В общей сложности выздоровело 171 883 человека.