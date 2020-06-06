В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 63 случая заражения коронавирусом, сообщают в оперативном штабе региона по ситуации с COVID-19.

В Барнауле заболели 46 человек, в Рубцовском, Кулундинском, Благовещенском, Калманском районах – по 2, Павловском, Советском, Тальменском, Косихинском, Алейском, Заринском, Топчихинском, Чарышском районах и Новоалтайске — по 1.

Выздоровело еще 80 человек. Таким образом, число вылечившихся за минувшие сутки превысило число зараженных.

В целом, по данным на 6 июня, в Алтайском крае выявили в общей сложности 2255 инфицированных.

Напомним, что сейчас Алтайский край готовится к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу. Накануне губернатор региона Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба, по результатам которого решено провести консультации с санитарными властями РФ по вопросу перехода к первому этапу смягчения ограничений в регионе. В том числе должен решиться вопрос о работе санаторно-курортных организаций, имеющих медицинские лицензии.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что на губернатора Алтайского края Виктора Томенко подали в суд из-за его указа, закрепляющего ограничения по борьбе с коронавирусом. Сделал это бывший кандидат в главы Барнаула и региона Андрей Крылов. По мнению истца, документ нарушает права граждан.