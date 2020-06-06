В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 63 случая заражения коронавирусом, сообщают в оперативном штабе региона по ситуации с COVID-19.
В Барнауле заболели 46 человек, в Рубцовском, Кулундинском, Благовещенском, Калманском районах – по 2, Павловском, Советском, Тальменском, Косихинском, Алейском, Заринском, Топчихинском, Чарышском районах и Новоалтайске — по 1.
Выздоровело еще 80 человек. Таким образом, число вылечившихся за минувшие сутки превысило число зараженных.
В целом, по данным на 6 июня, в Алтайском крае выявили в общей сложности 2255 инфицированных.
Напомним, что сейчас Алтайский край готовится к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу. Накануне губернатор региона Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба, по результатам которого решено провести консультации с санитарными властями РФ по вопросу перехода к первому этапу смягчения ограничений в регионе. В том числе должен решиться вопрос о работе санаторно-курортных организаций, имеющих медицинские лицензии.
Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что на губернатора Алтайского края Виктора Томенко подали в суд из-за его указа, закрепляющего ограничения по борьбе с коронавирусом. Сделал это бывший кандидат в главы Барнаула и региона Андрей Крылов. По мнению истца, документ нарушает права граждан.
Комментарии
Почему перестали указывать количество проведенных тестов на ковид и количество выявленных, взятых и находящихся под наблюдением?
Потому что вирус к 24 июня должен скатится к минимальным значениям, а вот со 2 июля его уженичего не держит, там то и попрет 2-я волна короны.
Потому что вирус к 24 июня должен скатится к минимальным значениям, а вот со 2 июля его уженичего не держит, там то и попрет 2-я волна короны.
Очень интересен механизм - не отображают количество выявленных и они ходят по улицам, или не отображают ,но закрывают людей на лечение? Или раньше ляпали диагноз всем подряд, а сейчас так не делают. Вы расскажите, интересно же
Очень интересен механизм - не отображают количество выявленных и они ходят по улицам, или не отображают ,но закрывают людей на лечение? Или раньше ляпали диагноз всем подряд, а сейчас так не делают. Вы расскажите, интересно же
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Механизм подсчёта, это чисто политический аспект.
Бухгалтер-офшорный статистику подгонять как кукловодам нужно
6.06.2020 13:51
Пионер
За такими подробностями к властителям пожалуйста обращайтесь)) Китайские сми тоже интересуются, почему парад в разгар пандемии можно проводить, а важные саммиты брикс и шос, которые в июле должны были быть, перенесли или отменили, точно не помню.