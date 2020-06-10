Обыски идут в администрации ЗАТО "Сибирский"

Силовики проводят обыски в администрации ЗАТО "Сибирский", сообщает "Интерфакс". Информацию об оперативном мероприятии подтвердили в УФСБ России по Алтайскому краю.

Представитель ФСБ не стал называть причину обысков, уточнив, что ни один сотрудник местной администрации в ходе мероприятия не задержан.

ЗАТО "Сибирский" окружен территорией Первомайского района. Статус закрытого административно-территориального образования присвоен в связи с расположением ракетных войск стратегического назначения.

Ранее amic.ru писал, что в Барнауле прошли обыски в квартирах сотрудников ТД "Транс-Ойл" в рамках расследования дела о мошенничестве.