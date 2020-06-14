Еще один пациент с коронавирусом умер в Алтайском крае

Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Алтайском крае, сообщили в региональном оперативном штабе в борьбе с вирусом.

Таким образом, за весь период эпидемии в крае скончались 40 человек, в том числе 22 – от COVID, 16 – по иным причинам, два – находятся на экспертизе.

По последним данным, в Алтайском крае зарегистрировано 2795 случаев COVID-19. За последние сутки инфекцию выявили еще у 69 человек.

Ранее amic.ru писал о том, что от тяжелого течения коронавирусной инфекции скончался главврач клинической больницы Барнаула "РЖД-Медицина" Александр Зальцман, заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, почетный железнодорожник, врач высшей квалификационной категории. Ему было 64 года.