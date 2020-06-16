"Об увольнении нет и речи". Завотделением диагностического центра ушел в отпуск

Заведующий отделением ультразвуковой диагностики Диагностического центра Алтайского края Андрей Рожанский заявил, что ушел в отпуск и речи о его увольнении не идет. Комментируя ситуацию "Алтайской правде" врач пояснил, что собирается вернуться на работу 1 июля.

"Я ушел в плановый отпуск на две недели. Вернусь на работу 1 июля. Об увольнении нет и речи. В Диагностическом центре я тружусь с 1992 года. Это даже не второй мой дом, а первый. Ему я отдаю столько сил. И продолжу выполнять свой долг", – рассказал врач.

Напомним, что 15 июня доктора отправили в отпуск, в связи с чем ряд Telegram-каналов сообщили о том, что его хотят уволить. Однако позже он заявил, что этот вопрос с ним не обсуждался.

Ранее amic.ru писал, что 11 июня сотрудники медучреждения устроили импровизированную акцию протеста рядом с центром. Они потребовали пересчитать зарплату за май и выплатить справедливые суммы. Большинство врачей в прошлом месяце были "поощрены" МРОТ, хотя раньше за такую же нагрузку им платили почти в три раза больше. При этом власти утверждают, что все обязательства выполнили полностью.

Отмечается, что к делу по выплатам медикам подключился Следственный комитет Алтайского края, а Минздрав запросил у медучреждения соответствующие документы.