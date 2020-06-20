Медсестра в бикини из Тулы стала моделью

Медсестра Тульской областной больницы, которая надела защитный костюм поверх нижнего белья, начала сотрудничать с брендом спортивной одежды Zasport, пишет "Тульская пресса".

"Я хочу, чтобы к медикам относились с уважением, чтобы ценили наш труд, и не только в сложившейся ситуации. Для меня большая честь – работать с брендом Zasport, который сотрудничает с чемпионами мира, с олимпийскими чемпионами, и который обращает большое внимание на социальное направление. Я хочу быть полезной в этом и, надеюсь, у меня получится", – написала девушка в Instagram.

Напомним, 20 мая в Сети появилась фотография медсестры инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы. Тогда из-за жары девушка надела поверх бикини защитный костюм, однако, по ее словам, она не знала, что он будет так просвечивать.

Сотруднице сделали дисциплинарное замечание, но позже стало известно, что медсестра продолжает работать в учреждении, а наказывать ее не стали. Кроме того, медсестру поддержали губернатор Тульской области, региональный Минздрав и главврач больницы.