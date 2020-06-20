Барнаульскую поликлинику закрыли на карантин из-за COVID-19

Городская поликлиника № 10 прекратила прием пациентов в связи с выявлением коронавирусной инфекции у одного из ее сотрудников, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на слова одной из работниц медучреждения.

Она утверждает, что карантин продлится как минимум неделю, но этот срок может быть продлен в зависимости от ситуации. Сейчас медицинское учреждение проходит процедуру дезинфекции.

Выявление коронавируса в поликлинике поставило в затруднительное положение тех пациентов, которые обращались туда за справками для поездки в загородные лагеря. Родители одного из таких детей пожаловались журналистам, что им отказывают в получении документа.

Ранее amiс.ru сообщал, что из-за вспышки COVID-19 в Михайловской ЦРБ пациенты вынуждены ездить в другой район. Отмечалось, что вирус в медучреждение попал 15 июня, когда в реанимацию поступил зараженный пациент. После этого больницу закрыли на карантин.