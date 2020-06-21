"Пациенты недолеживают". Врачи центра охраны материнства и детства о дефиците коек

Новое травматолого-ортопедическое отделение в Алтайском центре охраны материнства и детства, где сейчас оказывают экстренную помощь, перегружено. Врачи говорят: из-за нехватки коек они отправляют маленьких пациентов домой раньше срока, а сами работают в авральном режиме. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, посетивший центр 17 июня 2020 года, отметил, что проблему нужно было решать "еще вчера" и пообещал, что количество коек увеличат.

Домой раньше срока

1 июня 2020 года в Центре охраны материнства и детства заработало новое травматолого-ортопедическое отделение. Оно было образовано за счет слияния отделения ортопедии Центра и отделения травматологии горбольницы № 12. Из-за эпидемии коронавируса здесь оказывают помощь пока только экстренным больным. Руководство Центра посчитало, что 50 коек будет достаточно для срочных пациентов. Через несколько дней количество мест увеличили до 60. Однако врачи настаивают: и этого количества мало.

"Сейчас отделение перегружено. Пациенты, правда, не в ущерб их здоровью, во многом "недолеживают". Из 60 коек свободны только 3-4. Мы вынуждены пойти на эти меры, чтобы иметь свободные койки, которыми можем "жонглировать". Сейчас готовится операционная под одного из срочных пациентов. Хотелось бы услышать более-менее конкретные ответы по поводу распределения экстренной нагрузки. Есть ли альтернативы? Например, открытие дополнительного травматологического отделения", – говорит детский травматолог-ортопед Александр Шмат.

По его словам, даже до пандемии нагрузка на отделение (30 коек) была высокой. Специалисты принимали маленьких пациентов, которым отказывают в других учреждениях.

"Некоторых пациентов, которые обращаются в Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, переводят в категорию плановых. Однако на самом деле плановыми они являются только номинально, помощь им должна оказываться срочно, в течение недели. Поэтому эти пациенты раньше поступали сюда, в краевую детскую больницу, пока здесь существовало исключительно ортопедическое отделение", – говорит он.

Главный детский ортопед и травматолог Арсен Осипов считает, что отделение надо расширять минимум на треть, чтобы пациентам можно было получить не только лечение, но и пройти реабилитацию.

"Нам нужно отделение не на 60 коек, а на 90, тогда мы сможем заниматься реабилитацией как положено и снижать уровень инвалидизации", – говорит он.

"Решить здесь и сейчас"

Нагрузка на Центр охраны материнства и детства за последнее время выросла еще из-за того, что пока из-за пандемии ни плановую, ни экстренную помощь не оказывают многие учреждения региона, отмечает Дмитрий Попов. Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования сейчас принимает только экстренных пациентов с травмами, так как не в полную силу запущена больница скорой медпомощи. А в центре реабилитации "Территория здоровья" проживают врачи и медсестры, которые работают в ковидных госпиталях. При этом Минздрав региона готов пойти навстречу врачам травматолого-ортопедического отделения и увеличить количество мест.

"Вопрос о 60 койках можно решить здесь и сейчас. Если вы видите, что коечного фонда на этот объем экстренной помощи недостаточно, мы примем решение о создании нового коечного фонда. "Неработа" Федерального центра ортопедии и интенсивной работы Центра охраны материнства и детства напрямую связаны. Возобновим плановую работу в Федеральном центре, нагрузка снизится", – отметил министр.

Но вот вопрос создания дополнительного травматолого-ортопедического отделения на базе других медучреждений, как предлагают врачи, Минздрав даже не рассматривает.

"Здесь важен комплексный подход предоставления медицинской помощи. Почему, например, мы не сделали отделение в больнице № 7? Там нет того объема оборудования и специалистов, которые есть здесь", – говорит он.

В помощь другие отделения

Проблема дефицита коек в Центре охраны материнства и детства окончательно будет решена, когда построят новый корпус больницы. Его стационар общей площадью 19 тысяч квадратных метров будет рассчитан на 165 коек. В здании разместят отделения детской хирургии и онкологии, детской нейрохирургии, а также травмпункт и современную лабораторию. Однако построить центр должны к 2024 году, а проблема должна быть решена сейчас.

"Вообще этим надо было заниматься еще вчера", – говорит Попов.

Главный врач Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства Константин Смирнов пообещал выделить площади для загруженного травматолого-ортопедического отделения в других помещениях.

"У нас стоит под ремонт трехэтажный корпус. Когда завершится капитальный ремонт, туда переедет часть отделений, а на освободившихся площадях мы готовы развернуть дополнительные мощности, в том числе ортопедические. Также у нас не все отделения загружены, есть возможность открыть в них дополнительные койки для травматолого-ортопедического отделения. И вы (обратился к коллективу, – прим. ред.) об этом знаете", – резюмировал он.

Также главный врач рассказал о том, что в организованное отделение Центра пришли работать врачи и средний медперсонал из отделения горбольницы № 12.

Он подчеркнул, что коллектив дружный и профессиональный. И не скрывая сказал, что как при любом объединении есть и небольшие проблемы.

"Но мы общаемся, вместе работаем, друг другу помогаем, и, думаю, в ближайшее время все вопросы, которые стоят на повестке дня, будут решены", – уверен Константин Смирнов.