Два человека погибли в ДТП на Чуйском тракте

Два человека погибли при опрокидывании автомобиля Toyota Carina в Кош-Агачском районе вечером 19 июня, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

ДТП случилось около 19:30 на 938-м километре Чуйского тракта. По предварительной информации правоохранителей, 55-летний автолюбитель не справился с управлением иномарки в зоне осуществления капремонта трассы, в результате чего съехал в кювет и перевернулся.

Травмы, полученные водителем и 53-летним пассажиром, оказались смертельными. Они скончались на месте происшествия. Жители Кош-Агачского района 1968 и 1969 годов рождения, находившиеся в салоне, госпитализированы с телесными повреждениями различной тяжести.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.