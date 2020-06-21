В барнаульской квартире рухнул потолок во время ремонта крыши

Фото: vk.com/incident22
Жильцы одной из квартир дома № 62 на улице Тимуровской пожаловались на разрушение потолка, которое произошло во время ремонтных работ на кровле здания.
Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте". На фотографиях видно, что в потолке образовалась дыра диаметром около метра. Весь мусор обрушился прямо на кухонную плиту.
Ранее amic.ru писал о том, что в одной из квартир в доме на улице 1-й Западной, 47а, обрушился потолок. По словам активистов общества "Гражданский патруль", в ветхом состоянии дом полувековой давности находится уже несколько лет, однако власти признавать его аварийным отказываются.
Представители комитета и администрации Октябрьского района провели осмотр помещения. Они не выявили угрозы жизни и здоровью, связанной с обрушением строительных (несущих) конструкций.
Комментарии
Вообще, насколько вижу, там открылся люк.
Судя по фото, это не потолок, а стена
В этих развалюхах ещё люди живут? Жесть