В барнаульской квартире рухнул потолок во время ремонта крыши

Фото: vk.com/incident22

Жильцы одной из квартир дома № 62 на улице Тимуровской пожаловались на разрушение потолка, которое произошло во время ремонтных работ на кровле здания.

Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте". На фотографиях видно, что в потолке образовалась дыра диаметром около метра. Весь мусор обрушился прямо на кухонную плиту.

Ранее amic.ru писал о том, что в одной из квартир в доме на улице 1-й Западной, 47а, обрушился потолок. По словам активистов общества "Гражданский патруль", в ветхом состоянии дом полувековой давности находится уже несколько лет, однако власти признавать его аварийным отказываются.

Представители комитета и администрации Октябрьского района провели осмотр помещения. Они не выявили угрозы жизни и здоровью, связанной с обрушением строительных (несущих) конструкций.