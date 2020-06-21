Запас средств защиты для членов избиркомов и голосующих подготовили в Алтайском крае

В Алтайский край поступают средства индивидуальной защиты и для оборудования помещений к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова рассказала, что подготовлено около двух миллионов защитных масок и почти 60 тонн антисептика. Для членов избиркома и голосующих закуплены перчатки, а также бесконтактные термометры, защитные экраны, халаты и шапочки.

"Средства индивидуальной защиты приобретены в строгом соответствии с совместными рекомендациями ЦИК России и Роспотребнадзора с учетом специфики работы членов избирательных комиссий", – добавила Акимова.