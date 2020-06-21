Солнечное затмение в небе над Алтайским краем. Фото

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

21 июня жители Алтайского края могут наблюдать за уникальным явлением — кольцеобразным солнечным затмением. Луна закрывает Солнце от Земли не полностью, по этому в небе можно увидеть темный круг с ярко-желтой каемкой.

Такое событие считается очень редким. По подсчетам ученых, за сто лет подобное можно увидеть всего 14 раз. Общее число затмений за век составляет 237.

Максимальная фаза затмения в Барнауле произошла в 13:54 по местному времени. А закончится оно в 14:57. Общая продолжительность уникального события составит два часа и шесть минут.

Отмечается, что это первое солнечное затмение в 2020 году.