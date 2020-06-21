Солнечное затмение в небе над Алтайским краем. Фото

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
21 июня жители Алтайского края могут наблюдать за уникальным явлением — кольцеобразным солнечным затмением. Луна закрывает Солнце от Земли не полностью, по этому в небе можно увидеть темный круг с ярко-желтой каемкой.
Такое событие считается очень редким. По подсчетам ученых, за сто лет подобное можно увидеть всего 14 раз. Общее число затмений за век составляет 237.
Максимальная фаза затмения в Барнауле произошла в 13:54 по местному времени. А закончится оно в 14:57. Общая продолжительность уникального события составит два часа и шесть минут.
Отмечается, что это первое солнечное затмение в 2020 году.
Комментарии
не было кольцеобразного солнечного затмения в Тыве
"21 июня жители Алтайского края могут наблюдать за уникальным явлением — кольцеобразным солнечным затмением"
Враки.
Кольцеобразного и не планировалось.
Частичное лишь
Штирлицу пришла телеграмма от профессора Плейшнера:
- Где обещанный батут?"
Амикумушки с завидным упрямством называют частичное затмение кольцевым.
Власти Белоруссии предписали госпредприятиям прекратить обслуживание и вывести деньги из всех банков, кроме государственных.
Команда была дана именно по банкам с российским капиталом, рассказал один из банкиров. Это в том числе «дочки» Сбербанка и ВЭБа (БПС-Сбербанк и «БелВЭБ»), которые традиционно активно сотрудничали с «госами».
Указание пришло в третьей декаде мая: предприятия с госкапиталом стали получать письма с грифом «для служебного пользования» из министерств и концернов, которые ссылались на поручение правительства
. В самом кабмине существование подобного документа не подтвердили, но процесс запустить все же удалось: ряд госпредприятий выполнили поручение. Письма о необходимости перевести счета в госбанки рассылали, в частности, «Беллегпром» и Минстройархитектуры.
Массового, лавинообразного оттока клиентов из «дочек» российских госбанков не произошло, говорят банкиры. В отдельных случаях закрыть счета просто невозможно: для этого нужно погасить кредиты, а деньги есть не у всех.
Ноги у инициативы растут из администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко, солидарны источники. По личному поручению Лукашенко на прошлой неделе силовики нагрянули с обыском в минский офис принадлежащего «Газпрому» Белгазпромбанка, где изъяли 4 млн долларов наличными, ценные бумаги, золото, а также коллекцию картин стоимостью 20 млн долларов.
Топ-менеджеры банка были задержаны по уголовным делам о неуплате налогов и создании ОПГ. Оказавшись за решеткой, они дали признательные показания на бывшего главу банка Виктора Бабарико, который баллотировался на пост президента Белоруссии на предстоящих в августе выборах.
В четверг Бабарико был задержан и помещен в СИЗО КГБ. Глава Комитета государственного контроля Белоруссии Иван Тертель заявил, что к противоправной деятельности в банке причастны большие «начальники в «Газпроме», а, может быть, и выше».
Договориваться с Лукашенко Кремль посылает главу МИД Сергея Лаврова, который 20 июня прибудет в Минск в двухдневным визитом. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в пятницу, что действия Белоруссии не останутся без ответа.
«Подобные обвинения в адрес уважаемых международных компаний не могут быть голословными. Интересы российских компаний, тем более экономических гигантов, всегда находятся под защитой российского государства», - сказал Песков.
Он добавил, что защита российских компаний компаний, которые работают в других странах, в том числе в Белоруссии, является «одним из приоритетов» для государства.
Признательные показания против Бабарико дали задержанные топ-менеджеры банка, рассказала на прошлой неделе пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт. Она добавила, что в ходе обысков «изъяты огромные суммы денег, ценные бумаги, золото».
По данным КГК, из минского офиса банка силовики вывезли 4 млн долларов наличными и ценные бумаги на сумму более 500 тысяч долларов. Приобщены к делу 150 картин стоимостью 20 млн долларов, в том числе «Зеленый пейзаж» Марка Шагала и «Ева» Хаима Сутина, входившие в корпоративную коллекцию банка.
По словам Лукашенко, проверка Белгазпромбанка проводилась по его поручению. «Я позову Интерпол по результатам расследования и скажу, а ну-ка проанализируйте эти документы, - грозил Лукашенко в воскресенье. - Россиян, американцев сюда позову, европейцев <…> И пусть они сделают выводы на соответствие действий наших правоохранительных органов нашим законам. И они будут отвечать по закону. Надо - сядут. Перед законом все равны».
21.06.2020 15:21
- гость -
Ты считаешь, что на Лукашенко амиковское кольцевое затмение повлияло?
кольцевым оно считается в принципе - это когда луна на таком расстоянии от земли что её проекция не может полностью перекрыть проекцию солнца.
бывают затмения в такой период, когда проекция луны полностью закрывает проекцию солнца - вот это уже полное затмение. где вы в это время будете находиться, на какой широте и долготе (и сколько от этого будет длиться ваш день - ) не важно.
то что Амител нам обещали что мы в самом том месте и слова не сдержали... минус конешно им...
Подобные обвинения в адрес уважаемых международных компаний не могут быть голословными.
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я не считаю Банки (любые, наши чужие) уважаемыми компаниями!!!
то что мы не можем сегодня и дня прожить без банка - не делает их уважаемой организацией. рабовладельческой - да, делает! но не уважаемой!!!
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- Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что можно отдавать в рост;
- иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею.
Мы пялились-пялились... То ли глаза не такие... Не увидели ничего
нет. я смотрел просто так на солнце, видел, но я периодически смотрю. смотрел в простые затемнёные очки, тоже нормально видно было. семья конешно жмурились отварачивались.
через края тучек хорошо видно было что от солнца откусили нижний край... как на фото...
16:08
Вас тоже под дулом пистолета приводили в банк?
какая-то кака про банки не в той теме накакала
В телескоп нужно было смотреть.