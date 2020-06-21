Причуды природы. В день летнего солнцестояния в Республике Алтай прошел снегопад

В ночь на 21 июня в горных районах Республики Алтай вновь выпал снег, информирует сообщество "Природа Алтая / Nature of Altai".

Летний снегопад сопровождается низкими температурами – в самый длинный день в году температура в некоторых горных районах достигла +9°C.

Как прогнозирует региональный Гидрометцентр, в ночь на 22 июня в Республике Алтай ожидается похолодание до + 2...+7°C, а в горах температура может опуститься до -3°C. При этом местами пройдут дожди с мокрым снегом.

Напомним, что последний раз снег в Горном Алтае выпал в ночь на 5 июня, а днем 6 июня в отдельных районах температура опускалась до +4°C.

В Алтайском крае последний снегопад прошел 5 мая. Тогда жители Горняка публиковали в социальных сетях видео, на которых крупные снежные хлопья падают на зеленую траву.