Серьезный пожар произошел в Барнауле

Жители Барнаула заметили столб черного дыма в районе улицы Сельскохозяйственной. Оказалось, что загорелись шины у одной из местных шиномонтажек.

По словам очевидцев, сначала загорелись покрышки, которые лежали у шиномонтажа, а затем огонь перекинулся на стоящий рядом мусор. На месте происшествия работали пожарные. Справиться с огнем получилось быстро.

В социальных сетях люди рассказали, что столб черного плотного дыма был виден в разных частях города, а один из пользователей написал, что видел его с развязки на Заринск по трассе Барнаул – Новосибирск.

Пострадавших в результате инцидента нет, был ли нанесен ущерб постройкам, неизвестно.