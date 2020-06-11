10 июня завершился прием документов от желающих принять участие в предварительном голосовании "Единой России" по довыборам депутатов АКЗС. Победителей праймериз с большой долей вероятности можно назвать уже сейчас, не дожидаясь официальных итогов голосования. Более того, если не случится сенсации, то именно эти кандидаты станут парламентариями в сентябре. Правда, всего на год, так как полномочия регионального Заксобрания истекают уже следующей осенью.

Мандаты по праймериз считают

По состоянию на вечер 10 июня в партию поступило девять заявок, были зарегистрированы на праймериз шесть человек, документы остальных находились на рассмотрении. Впрочем, исходя из опыта прошлых лет, отказа последовать не должно.

По избирательному округу № 12 выдвинули свои кандидатуры Александр Вишняков, ведущий специалист по мобилизационной работе ГО и ЧС администрации Краснощековского района; Надежда Овсянникова, редактор газеты "Патриот Алтая" Курьинского района; Михаил Радченко, студент АлтГТУ и предприниматель Максим Кочев.

На округ № 26 заявились главный специалист аппарата Барнаульской гордумы Николай Савинский, студентка АлтГПУ Кристина Дубовицкая и гендиректор ООО "Барнаульский завод АТИ" Артем Шамков. На округе № 31 – студентка АлтГТУ Ксения Гольцман и предприниматель Григорий Бахтин.

Победу в округах, согласно предварительным раскладам, должны одержать Кочев, Шамков и Бахтин. В этом году из-за коронавируса праймериз пройдет с 18 по 21 июня, причем в дистанционном формате.

КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" по традиции назовут своих кандидатов ближе к концу июня, в настоящее время на этот счет проходят консультации.

Скорее всего, мы вновь увидим среди соискателей мандата одиозного политика Андрея Крылова, ставшего известным широкому кругу избирателей после участия в 2018 году в выборах губернатора Алтайского края. Вероятно, Крылов заявится в качестве самовыдвиженца.

Напомним, официально решение о довыборах в краевой парламент депутаты примут 11 июня. И хотя далеко не все народные избранники считают целесообразным тратить около 30 млн рублей на голосование, законного варианта отказаться от процедуры нет. Если даже такое решение не примут депутаты, за них это сделает крайизбирком.

Почему стали вакантными три кресла в АКЗС – можно почитать здесь.

Совпадение? Не думаю!

Напомним, единый день голосования в этом году пройдет 13 сентября. Кроме дополнительных выборов по трем округам в АКЗС, в Алтайском крае ожидается еще ряд кампаний на уровне муниципалитетов. Стоит отметить выборы в горсобрание Славгорода (где в конце мая на взятке попался градоначальник, а врио в прошлом имел проблемы с законом) и совет депутатов ЗАТО Сибирский. В этом муниципалитете, кстати, накануне прошли обыски в администрации.

Из представительных органов сельских поселений крупнейшей станет кампания в Ребрихе. Как и обычно, на Алтае предстоит определиться с главами сельсоветов – их будет избрано около 30. Всего же в регионе планируется разыграть около 350 мандатов на всех уровнях.

Избирательные кампании в муниципалитетах, запланированные на единый день голосования, должны быть назначены представительными органами МО между 14 и 24 июня.

Выборы для галочки

Ранее эксперты довольно скептично оценивали активность как партий, так и электората в ЕДГ-2020 на Алтае. Это последняя кампания, предваряющая большой политический цикл, который включает в себя выборы в Госдуму и АКЗС в сентябре 2021 года.

Так, политолог Константин Лукин, высказываясь о грядущих через три месяца выборах, выразил уверенность в том, что кампания пройдет в "фоновом" режиме и обойдется без каких-либо сенсаций и громких заявлений.

"Даже довыборы по трем округам в АКЗС будут интересны только в самих данных территориях. Они не привлекают избирателей, поскольку не имеют общей повестки", – полагает собеседник. Прологом к 2021 году выборы 13 сентября можно назвать чисто с технологической стороны, добавил Лукин.

Но перед тем, как думать всерьез о ЕДГ-2020, вначале региону предстоит выдержать голосование по поправкам в Конституцию, которое стартует уже 25 июня.