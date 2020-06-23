Президент России Владимир Путин 23 июня выступил с обращением к россиянам. В ходе 50-минутного монолога глава государства подвел промежуточные итоги борьбы с коронавирусом, анонсировал новые меры по поддержке экономики страны для скорейшего выхода из кризиса, рассказал об очередных выплатах врачам, семьям с детьми и безработным, а также призвал россиян высказать свое мнение к поправкам в Конституцию в ходе голосования. Подробнее о выступлении президента – в обзоре amic.ru.

Выплаты повторить еще раз

1. Владимир Путин предложил в июле выплатить на каждого ребенка в возрасте до 16 лет по 10 тысяч рублей. Такая выплата станет уже второй по счету – первая была сделана в июне. При этом Путин заверил, что тем, кто получил первую выплату, подавать заявку на начисление нового пособия не придется, это произойдет автоматически.

2. Отдельно президент решил поддержать врачей: "Борьба с эпидемией продолжается, так же как и напряженная работа в больницах, поликлиниках, на станциях скорой помощи. Поэтому, как уже говорил, принято решение продлить все эти выплаты (повышенные, для тех, кто работает с ковид-пациентами, – прим. ред.) на июль и август".

Президент подчеркнул, что стимулирующие выплаты и доплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при расчете отпускных. "А значит, специалисты получат повышенные отпускные, причем независимо от того, в какой период времени они уйдут в отпуск", – резюмировал глава государства.

3. Кроме того, Путин предложил продлить выплаты соцработникам до 15 сентября. "Выплаты для таких специалистов начисляются в период с 15 апреля до 15 июля. Предлагаю также продлить их еще на два месяца", – сказал он.

4. Помимо прочего президент заявил, что выплаты по 3 тысячи рублей безработным гражданам с детьми продлят на июль и август. "Все решения по поддержке рынка труда, по увеличенному пособию по безработице, по выплатам детям в семьях, где родители временно остались без работы, продолжат действовать и в июле, и в августе", – сказал президент.

НДФЛ для богатых вырастет на 2%

Владимир Путин предложил с 1 января поднять ставку налога с 13 до 15% в год для тех, кто зарабатывает более 5 млн рублей в год. По словам главы государства, взимание дополнительного налога с той части дохода, которая превышает 5 млн, позволит бюджету дополнительно получить 60 млрд. Путин отметил, что эти деньги пойдут на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

"Эти средства предлагаю окрасить, защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями – на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций", – заявил Путин.

Касаясь выделения денег на лечение детей с тяжелыми заболеваниями, Путин поблагодарил тех, кто собирал деньги на эти нужды, однако отметил, что особую роль должно играть государство. "Необходимо системное, именно государственное решение. Надо определить надежный, постоянный источник финансирования. Помощь должна дойти до каждого ребенка, до каждой семьи, которая столкнулась с такой бедой", – сказал Путин.

Больше самозанятых – хороших и разных

Статус самозанятого в России необходимо разрешить получать, начиная не с 18 лет, как сейчас, а с 16 лет. По словам президента, право вводить специальный режим для самозанятых получат все регионы России.

Льготная ипотека на дорогое жилье

Путин в телеобращении к гражданам России предложил распространить льготную ипотеку в 6,5% на покупку нового жилья стоимостью до 6 млн рублей. Ранее эта величина составляла 3 млн рублей. В Москве и Санкт-Петербурге льготная ипотека распространится теперь на жилье стоимостью до 12 млн рублей.

Привилегированные айтишники

Кроме того, президент анонсировал налоговый маневр в IT-отрасли. "Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года. Предлагаю снизить ее до 7,6 %. Причем не временно, а бессрочно, – сказал глава государства. – Будет правильно существенно, на порядок, уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний, также, разумеется, бессрочно, с нынешних 20% до 3%".

Кому еще дадут денег

Наконец, президент распорядился помочь российским регионам: "Поручаю правительству выделить еще 100 млрд рублей плюсом к тем 200 млрд, о которых мы уже объявили ранее, и тем самым компенсировать расходы регионов, связанные с реализацией общенациональных мер борьбы с эпидемией и ее последствиями".

Кроме того, в текущем году президент распорядился направить еще 100 млрд рублей на обновление региональной дорожной сети. "Направим эти средства в те субъекты, которые работают быстро: строят, ремонтируют дороги качественно и с опережением графика", – обозначил критерии получения транша Путин.

Додавить заразу в ожидании вакцины

Глава государства заявил, что эпидемия коронавируса не закончилась, и еще предстоит "дожать, додавить" инфекцию. Тем не менее Путин подчеркнул, что России удалось вырвать у эпидемии время и подготовиться к удару. "Борьба с эпидемией началась еще на внешнем контуре. На наших рубежах сразу были усилены меры санитарной защиты. И они сыграли свою роль, позволили отразить первый удар, задержать эпидемию, ее пик на полтора-два месяца. И таким образом, еще тогда, в феврале – начале марта выиграть драгоценное время, а значит, сделать все, чтобы спасти десятки тысяч – именно десятки тысяч – жизней", – сказал глава государства.

Однако россиянам следует быть осторожными и бдительными до тех пор, пока в стране не начнется производство действенной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, подчеркнул президент.

Конституция на подходе

Не мог обойти вниманием Владимир Путин и главное политическое событие года. "1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию России. Они вступят в силу, разумеется, я уже много раз говорил, только если граждане их поддержат. Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надежные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперед. И, конечно, новые конституционные положения, в случае их принятия, зададут и гораздо более высокие требования к эффективности, содержанию всей нашей социальной, экономической политики, к решению задач по повышению качества жизни и благополучия людей. Прошу это учитывать в своей работе и коллег в правительстве, и руководителей органов власти на всех уровнях", – подытожил Путин.