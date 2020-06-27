"Находимся на низком старте". Алтайский бизнес отреагировал на открытие общепита

Управляющие и директора предприятий общественного питания Алтайского края с оптимизмом восприняли решение Виктора Томенко ослабить ограничения в этой сфере.
Так, директор сети ресторанов "Грильница" Дмитрий Иванов уверен, что разрешение принимать посетителей на открытом воздухе – это не только послабление, но и шаг в будущее индустрии.
"Возможность предложить летние террасы – это шаг к культуре питания, культуре отдыха. Мы также предложим этим летом небольшие летние трассы нашим гостям. Решение губернатора оживит наш рынок, безусловно", — подчеркнул Иванов.
Руководитель белокурихинского ресторана "Биршале" Наталья Малахова рассказала, что очень рада возможности возобновить работу.
"Сложно передать словами то, как мы ждали этого решения. Знали, что начинают открываться рестораны в Москве и надеялись, что наш губернатор примет такое же решение", — уточнила Малахова.
Управляющая троицкого трактира "Ника" Елена Засыпко подчеркнула, что предприятие сохранило рабочие места и готово принимать посетителей.
"Надеемся, мы пережили этот тяжелый период. Мы работали в режиме предоставления блюд навынос и сохранили рабочие места, сейчас мы начнем работать как раньше", — поделилась Засыпко.
Управляющая сети ресторанов "Кинза и мята" Вера Сочинская рассказала, что послабления в сфере общепита дают возможность 70% сотрудникам вернуться на работу и "получать нормальную зарплату".
"Мы долго ждали этого решения и уже находимся на низком старте и в плане выполнения всех профилактических мероприятий, чтобы наши гости были в безопасности и в прежнем комфорте", — заявила Сочинская.
Напомним, 26 июня губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в "ковидный" указ. Одним из послаблений стало разрешение заведениям общепита обслуживать посетителей на открытом воздухе, в частности, в летних верандах.
При этом столы должны стоять на расстоянии не менее полутора метров друг от друга, персонал обязан носить маски, перчатки и проводить влажную уборку не реже, чем раз в 3-4 часа.
Ранее amic.ru писал, что представители сферы общепита Алтайского края создали петицию, адресованную губернатору Виктору Томенко, с требованием разрешить им возобновить работу.
Авторы петиции отмечают, что в их сфере трудится огромное количество персонала. У многих работников есть кредиты, ипотеки и семьи, но они не получают зарплат. Бизнесмены пожаловались, что вынуждены влезать в долги, чтобы оставить заведения на плаву.
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