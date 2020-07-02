За прошедшие сутки в России выявили 6 760 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Наибольшее количество новых заражений зафиксировали в Москве — 662 человекf, Московской области — 317, Ханты-Мансийском АО — 266, Санкт-Петербурге — 258 и Иркутской области — 243.
Таким образом, с начала эпидемии в стране заразились 661 165 человек. Из них уже 428 978 пациентов выздоровели, 6 047 из которых — за последние сутки.
Скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, еще 147 пациентов. Общее количество летальных случаев достигло 9 683.
Напомним, в Алтайском крае на 2 июля выявлено 75 случаев COVID-19 и пять смертей. Всего в регионе насчитывается 4 134 инфицированных и 86 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.
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