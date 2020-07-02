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75 зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки

, ИА "Амител"
Общее число инфицированных в регионе достигло 4134 человек
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае выявили новые случаи заражения коронавирусом. Оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19 сообщил о 75 новых случаях инфицирования.

Из них в Барнауле выявили 18 человек, в Бийске – 15, Рубцовске – 9, Новоалтайске – 8, Павловском районе – 4, в Зональном и Первомайском районах – по 3, в Михайловском, Смоленском, Тальменском районах — по 2, в Белокурихе, Заринске, Быстроистокском, Курьинском, Локтевском, Мамонтовском, Немецком национальном, Солонешенском, Баевском районах – по одному человеку.

Таким образом, общее число зараженных в регионе составило 4134 человека. 3009 человек выздоровели. В тяжелом состоянии находятся 83 пациента, из них к аппаратам ИВЛ подключены 26 человек.

Как уже сообщал amic.ru, ранее коронавирус подтвердился у спикера Госсобрания соседней Республики Алтай Владимира Тюлентина. После этого глава региона Олег Хорохордин и его рабочее окружение также прошли тестирование, однако у всех результат оказался отрицательным.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

2.07.2020 12:15
!

почему количество практически не изменяется? = статистика подделка

2.07.2020 12:18
Гость

2.07.2020 12:15
!
Перейдите на "свежую" новость-там количество на 10 человек больше.

2.07.2020 12:21
Потёмкин

2.07.2020 12:15
!
Вам же сказали,что 46 медиков в Краевой заболели не разом,а равномерно,в течение 3-х месяцев.

2.07.2020 12:23
- гость -

2.07.2020 12:15
!
почему количество практически не изменяется? = статистика подделка

Референдум вам подделка, статистика - подделка. сами-то хоть настоящие? тяжело ж так жить с такой паранойей

2.07.2020 12:49
- гость -

2.07.2020 12:23
- гость -
Вам, маразматикам, паранойя не страшна!

2.07.2020 12:57
- гость -

И ковид подделка, и смерти нет - это вообще подделка...

2.07.2020 12:58
- гость -

Да и вся эта жизнь - сплошная подделка...

2.07.2020 13:03
Мадам

"Квантовая механика показывает, что материалистическое объяснение смысла действительности – иллюзия. Современные физики полагают, что реальной действительности в нашем обыденном понимании не сyществyет. Несмотря на её очевидную плотность, Вселенная в своей основе — фикция, гигантская, роскошно детализированная голограмма. Философы и мистики согласны с современной квантовой теорией: объективное существование мира, физический, видимый мир есть иллюзия"... То есть жизнь - это сон

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