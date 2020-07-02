86 пациентов с COVID-19 скончались в Алтайском крае

Еще пять человек, у которых ранее подтвердился коронавирус, скончались в Алтайском крае. Данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19.
Общее число "ковидных" пациентов, скончавшихся в Алтайском крае, на 2 июля достигло 86. Напомним, сутками ранее оперштаб также сообщил о пяти летальных случаях. В общей сложности COVID-19 стал причиной смерти 39 пациентов, 44 случая – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.
Как уже сообщал amic.ru, за минувшие сутки в регионе выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала эпидемии в крае составляет 4134.
Комментарии
Амик,вы определитесь с цифрами три минуты разницы в новостях и 10 ! человек в количестве инфицированных?
2.07.2020 12:10
П.Морозов
Вы внимательнее читайте, В одном месте пишут про умерших, в другом про заразившихся.
Амик,вы определитесь с цифрами три минуты разницы в новостях и 10 ! человек в количестве инфицированных?
75 - количество инфицированных за сутки, 86 - общее количество умерших за все время.
2.07.2020 12:20
- гость -
Читал я как раз внимательно и в двух новостях были разные цифры: 75 выявленных и общее-4134.
И вторая: 85 выявленных и общее-4144.
Оперативно отреагировали,молодцы.
А вам-я не виноват,что вы прочитали новости спустя полчаса.
Подтверждаю, что сначала было на 10 больше написано.