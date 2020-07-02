Жителей Алтайского края просят помочь в поисках ребенка

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю
Следственные органы обратились к жителям Алтайского края с просьбой о помощи в поисках 11-летнего ребенка из Краснодарского края. Соответствующее сообщение разместила пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
"Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения малолетнего, просьба сообщить по телефонам 8(3852) 29-80-02, либо 02 (для абонентов сотовой связи 102)", — попросили правоохранители.
11-летнего ребенка последний раз видели 10 мая 2019 года в Краснодарском крае. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Мальчик ростом 120-135 см, полный. Светло-русые короткие волосы и серо-зеленые глаза. На момент исчезновения был одет в черную куртку с капюшоном с красным изображением на груди, темно-синие спортивные штаны и кеды того же цвета.
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