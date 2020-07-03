"Это центр земли русской". На Алтае построят второй "Артек" с горнолыжным комплексом

На территории "Бирюзовой Катуни" планируют воссоздать лагерь "Артек", который был эвакуирован в Алтайский край в годы Великой Отечественной войны. Он сможет ежегодно принимать по 40 тысяч детей со всей России и зарубежья, сообщает пресс-служба администрации региона.
Напомним, что 3 июля министр просвещения Сергей Кравцов и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов приехали в Белокуриху, где вместе с губернатором Виктором Томенко посетили особую экономическую зону "Бирюзовая Катунь" и обсудили идею создания круглогодичного оздоровительного детского лагеря.
"Исторически так сложилось, что во время Великой Отечественной войны сюда, на Алтай, "Артек" переезжал, здесь размещался. И вообще это центр земли русской. И особая энергетика. Нам интересно взяться за проект создания такого образовательного центра", — отметил Шувалов.
Первый сибирский всероссийский лагерь "Артек" возведут при участии ВЭБ.РФ и группы компаний "Просвещение". По предварительным оценкам на постройку комплекса потребуется 25,7 миллиардов рублей.
В лагере будет несколько основных направлений: естественно-математическое, инженерно-техническое, предпринимательство, гуманитарное, физическая культура и спорт. Кроме того на территории планируют построить горнолыжный детский кластер.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что власти региона уже давно работают над идеей круглогодичного образовательного центра. На данный момент уже решены вопросы отведения земельного участка и создана необходимая инженерная инфраструктура.
Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что у Алтайского края есть весь потенциал для создания первоклассного центра детского отдыха.
"Участие здесь заинтересованных компаний, коллег из ВЭБ и группы компаний "Просвещение" являют собой одну из лучших практик государственно-частного партнерства и вовлечение бизнеса в социальные вопросы развития и поддержки инфраструктуры для детского отдыха", – сказал министр.
Как ранее сообщал amic.ru, в ходе поездки 3 июля Сергей Кравцов посетил общеобразовательную школу №1 в Белокурихе вместе с главой министерства образования Алтайского края Максимом Костенко.
Комментарии
вот мне бы быть директором стороительства и потом руководителем пионерского лагеря
Да. сколько украсть можно.