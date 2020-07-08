Роспотребнадзор: рекорды COVID-19 в Алтайском крае и голосование не связаны

Замглавы краевого управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина выразила уверенность, что голосование по вопросу изменений в Конституции РФ и рекордная заболеваемость коронавирусом между собой не связаны. Соответствующее заявление она сделала в ходе онлайн-конференции.
"Рост заболеваемости с днем голосования мы не связываем. Для этой инфекции характерен инкубационный период", — пояснила Калинина.
Напомним, представители Роспотребнадзора неоднократно утверждали, что инкубационный период коронавируса составляет до двух недель.
Всероссийский день голосования по поправкам в Конституцию состоялся 1 июля. Однако досрочное голосование началось с 25 июня. Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова рассказала, что досрочно проголосовали более 670 тысяч жителей региона.
Комментарии
Оговорочка, пока что не связаны. Обнуление будет за счет пару тыщ трупов.
да, конечно, не связано, вам нужно было обнуление и статистика занижалась
она не в курсе что голосование 7 дней было с 25 по 1, так что все связано
С чем связывает г-да Ульянова и Попов рост тяжелых случаев больных с ковид и рост смертности ковидных больных?
Считать она не умеет, две недели с 25.06 заканчиваются только завтра. Как раз сегодняшние заболевшие это кто заразился в период голосования.
а где то публиковали, что на перииииод перед голосованием , запрещали статистику выше 80 показывать. интересно правда? Не помню блин где читал.....
Увольнение по собственному. Это лучшее, что может сделать Калинина
8.07.2020 13:56
krash
Точно знаю, что в УК РФ публиковали статью за клевету. Может пора помолчать? А то в каждой новости от тебя голословные утверждения без фактов.
Увольнение по собственному. Я думал про ботоксного речь.
Вообще-то наиболее частая продолжительность инкубационном периода коронавируса - 5-7 дней. 14 дней - это максимальный период срок, который встречается редко. Голосование началось с 25 июня, 1 июля день массового голосования. Тут как ни крути все сходиться.
Вообще-то наиболее частая продолжительность инкубационном периода коронавируса - 5-7 дней. 14 дней - это максимальный период срок, который встречается редко. Голосов ание началось с 25 июня, 1 июля день массового голос вания. Тут как ни крути все сходиться.
Заодно перепись, кто ходил на выборы подведем. Вот он реальный процент ходивших на выборы.
А-а-а-а!
Я ходил на выборы! Я обречен!
Лучше пристрелите меня!
И там собрались специалисты. Когда у нас уже врач начнет лечить, а спортсмен будет бегать?
я думал радуга виновата
Г-да хомяки, голосование показало вам вашу ничтожность. Ну воняйте дальше, если вам доставляет удовольствие в вони жить.
8.07.2020 13:59
- гость -
Их нужно просто игнорировать, и они загнутся сами.
8.07.2020 13:59
- гость - - не нравится - не читай, еще б тебя я не спрашивал, где мне писать, а где молчать. Даже имени у тебя нет. попрятались и из под кустов только пердеть.
голосование ни при чем, англичанка гадит по любому
тю!
Что означают эти цифры на графике?
8.07.2020 14:21
krash
Даже имени у тебя нет
Зато у тебя отличное имя
Ну разумеется, ведь тогда придется признать что Путин совершил очередное уголовное преступление умышленно подвергнув опасности здоровье и жизни миллионов людей.
в Бразилии журналисты подали в суд на президента за то что он подверг их опасности заражения ковид
8.07.2020 14:21
krash Вы напоминаете Аборигена когда тот начинает быковать, благо мы перестали его уже трогать, поэтому он мал помалу превращается в интеллигентного вьюношу. А вы? Лучше идите в рубрику обсуждать титьки как специалист той сферы.