Более 670 тысяч жителей Алтайского края приняли участие в досрочном голосовании

Председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова во время пресс-конференции рассказала о том, что по состоянию на 30 июня в Алтайском крае проголосовали 672 тысячи человек.
Это составляет более 37% от общего числа избирателей, отметила глава регионального Избиркома.
Активнее всего оказались избиратели Заринского, Ключевского, Суетского районах Алтайского края. Хорошая явка и в городах: Барнауле, Бийске и Рубцовске.
Всего в нашем регионе зарегистрированы 1 млн 822 тысяч избирателей.
Напомним, что 1 июля — всероссийский день голосования по поправкам в Конституцию. На территории Алтайского края работают 1779 избирательных участков, на которых соблюдаются все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы.
Узнать, где вы можете проголосовать, помогут сервисы "Найди избирательный участок", "ТИК и УИК на карте России".
Комментарии
Фотография хорошая, а где живьем можно увидеть?
Фотография как с сайта по поиску клиентов. Декольте, на лице избыток штукатурки. Кто это???
И все эти досрочники ЗА?!
Естественно