Свыше 50 медиков уволились из ковидных больниц в Алтайском крае

53 медицинских работника, которые трудились в больницах для зараженных коронавирусом, уволились.Об этом рассказал глава Минздрава Дмитрий Попов на онлайн-брифинге 8 июля.
По его словам, из ковидных госпиталей уволились 30 средних и 23 младших медицинских работника. Часть из них вернулась к работе с пациентами, которые не болеют COVID-19.
Речь идет о людях, которые были привлечены из других медучреждений региона. Они продолжили трудиться на прежнем месте работы после двухнедельного карантина.
Ранее amic.ru уже сообщал, что в Бийске фиксируют острую нехватку медицинских работников. Особенно от этого страдают стационары. По информации регионального Минздрава, их укомплектованность в городе не превышает 20%. То есть требуется в пять раз больше врачей, чем работают сейчас.
Немного легче обстановка в амбулаторных учреждениях. В них трудятся 45% от персонала, предусмотренного штатом.
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