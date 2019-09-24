Стационарам Бийска требуется в пять раз больше врачей

В Бийске фиксируют острую нехватку медицинских работников, сообщает "Бийский рабочий".

Особенно от этого страдают стационары. По информации регионального Минздрава, их укомплектованность в городе не превышает 20%. То есть требуется в пять раз больше врачей, чем работают сейчас.

Немного легче обстановка в амбулаторных учреждениях. В них трудятся 45% от персонала, предусмотренного штатом.

Для привлечения специалистов в сферу здравоохранения городская администрация выделила 68 млн рублей. Эти средства направят на зарплату и жилье для приезжающих в наукоград специалистов.

Кроме того, Минздрав анонсировал комплекс мер по изменению системы здравоохранения Бийска. Его планируют разработать в течение недели.

Ранее сообщалось, что регион планирует преодолеть дефицит работников в медицине через снижение оттока специалистов и получение квалифицированных кадров за счет целевого обучения на средства федерального бюджета. Об этом заявил глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. По его словам, с этой целью реализуется комплекс мер.