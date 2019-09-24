Стационарам Бийска требуется в пять раз больше врачей

В Бийске фиксируют острую нехватку медицинских работников, сообщает "Бийский рабочий".
Особенно от этого страдают стационары. По информации регионального Минздрава, их укомплектованность в городе не превышает 20%. То есть требуется в пять раз больше врачей, чем работают сейчас.
Немного легче обстановка в амбулаторных учреждениях. В них трудятся 45% от персонала, предусмотренного штатом.
Для привлечения специалистов в сферу здравоохранения городская администрация выделила 68 млн рублей. Эти средства направят на зарплату и жилье для приезжающих в наукоград специалистов.
Кроме того, Минздрав анонсировал комплекс мер по изменению системы здравоохранения Бийска. Его планируют разработать в течение недели.
Ранее сообщалось, что регион планирует преодолеть дефицит работников в медицине через снижение оттока специалистов и получение квалифицированных кадров за счет целевого обучения на средства федерального бюджета. Об этом заявил глава регионального Минздрава Дмитрий Попов. По его словам, с этой целью реализуется комплекс мер.
Комментарии
План разработают в течение недели? А годы до этого что делали? Вот вам и ягодки, уничтожили медицину в крае.
Ну решение же на поверхности. "от персонала, предусмотренного штатом"
Меняем штатное расписание, т.е. вычёркиваем свободные вакансии и вуаля - укомплектованность 146%, можно даже парочку выгнать.
В Барнауле не лучше, но вы держитесь
платить ЗП на которую жить можно не пробовали?
это слишком дорого и ни к чему (с)
План Путина в действии, развалить, распилить, продать с молтка за копейку китайцам, хотя через 10 лет такого хозяйствования, эта пустыня и китайцев не заинтересует...
24.09.2019 14:47
Медведь-шатун
Депрессивная вы личность. Ходите и сеете свой пессимизм.
Есть второй способ, более радикальный. Нужно сократить численность жителей. И судя по статистике именно это способ сейчас воплощается в жизнь. Но уж больно медленно, поэтому сейчас наблюдается некое несоответствие численности медперсонала и больных. Зато система в этом смысле сама себе помогает. Мало врачей => больше больных => меньше жителей.