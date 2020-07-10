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Россия начнет снимать запреты на полеты за рубеж уже в июле

, ИА "Амител"
Авиасообщение будут возобновлять по критерию безопасности и принципу взаимности
Фото: Biletik.aero

Фото: Biletik.aero

Вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала постепенное снятие ограничений на полеты в другие страны, сообщает РИА Новости.

"Это стало возможным, потому что в России, как вы знаете, уже на протяжении достаточно длительного времени наблюдается снижение заболеваемости и случаев выявления новой коронавирусной инфекции", — пояснила Голикова.

По ее словам, международное авиасообщение частично возобновится с 15 июля. Ключевым критерием станет безопасность. В частности, в принимающей россиян стране должно быть не больше 40 заражений коронавирусом на 100 тысяч населения за две недели, а прирост заболеваемости – не выше 1%.  

Еще одним значимым фактором для возобновления полетов будет принцип взаимности, уточнила вице-премьер.

Ранее amic.ru писал, что в Евросоюзе не стали включать Россию в список стран, для которых открыли границы с 1 июля.

Список государств, гражданам которых разрешен въезд на территорию Евросоюза, планируют постоянно пересматривать и обновлять в зависимости от ситуации с коронавирусом в той или иной стране.

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с полетами в Шенгенскую зону полностью зависит от властей стран Евросоюза.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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