Еще четыре пациента с COVID-19 скончались в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае зафиксировали четыре смерти заболевших, которым ранее диагностировали коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19.
"За сутки скончалось четыре человека, один – от COVID-19, трое – от иных причин", – уточнили в оперштабе.
В общей сложности с начала эпидемии в регионе скончались 130 человек, у которых выявили коронавирус. COVID-19 стал причиной смерти у 54 человек, у 73 – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.
Ранее стало известно, что произошла вспышка инфекции в змеиногорском общежитии, в котором проживают бойцы алтайского студотряда. Они прибыли для участия в сборе ягод, однако несколько человек заболели коронавирусом, один из студентов скончался. Ему было 18 лет.
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов подтвердил, что студент умер от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.
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