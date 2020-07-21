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"Не одно ребро болит": на Алтае во время COVID утонуло рекордное количество человек

, ИА "Амител"
За лето на водоемах погибли 53 человека. Власти связывают это с пандемией и отсутствием пляжей
Фото: мэрия Барнаула

Фото: мэрия Барнаула

По сравнению с прошлым годом в Алтайском крае на 39% увеличилось число происшествий на воде. Всего за лето в регионе утонули 53 человека, из них 13 детей. Власти края связывают это с пандемией и отсутствием пляжей, сообщил во время пресс-конференции заместитель председателя правительства Игорь Степаненко.

Для сравнения в правительстве Алтайского края приводят данные прошлых лет. Так, за весь 2018 год на воде в регионе погибли 87 человек, из них девять детей. В 2019 году – 72 человека, из них семеро детей. В 2020 году только на середину лета уже зарегистрировано 53 случая с утоплением, из них 13 детей.

Игорь Степаненко связывает такие плохие цифры с противоэпидемиологическими мерами. Из-за закрытия школ и неработающих лагерей дети предоставлены сами себе, пока родители на работе. К тому же в регион раньше обычного пришла жара.

Как отметил представитель краевого правительства, большинство погибших были нетрезвыми. Только вместе с машиной утонули три человека.

"Просто не понимали, что уезжают в воду. Водолазы уже потом вынуждены доставать мертвых детей. Всем миром пытаемся эти меры предотвращать. Но удивляет безумие взрослых. Большинство погибших – в основном мужчины. Они радовались теплу и находились в алкогольном опьянении", – отметил Игорь Степаненко.

Он добавил, что многие дети, которые утонули, перед этим получали замечания от взрослых, но, несмотря на это, продолжали купаться или кататься по реке на лодке самостоятельно. Все это привело к трагедии.

Вице-премьер признался, что ограничительные меры сказались на росте количества утопленников. В том числе из-за того, что официальные пляжи открыли только в середине июля из-за угрозы коронавируса. В данный момент в крае открыто 43 пляжа. Ни одного несчастного случая там не произошло. Игорь Степаненко отметил, что оперативный штаб до последнего пытался открыть пляжи, но из-за всплеска больных сделать это было невозможно.

"Почему не открыли пляжи раньше? Оперштаб держал этот вопрос с первых теплых дней. Но есть правила Роспотребнадзора и работа пляжа могла привести к еще большему всплеску. Мы рады, что в итоге пляжи открыты и отдых организован хоть в каком-то виде. Бегать по берегам и ловить отдыхающих – непростая задача. У нас не одно ребро болит. Все болят. Сколько пожаров в крае. В день более 30", – сказал он.

Кроме того, одна из причин большого количества смертей на воде – отсутствие официальных мест для купания. В некоторых районах и городах их вообще нет. Работу в этом направлении должны усилить главы муниципалитетов. Всего же, как сообщил журналистам Степаненко, на Алтае около 700 мест, где купаются люди. В самых проблемных все равно дежурят спасатели, но уследить за всеми просто нереально. 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

21.07.2020 13:22
- гость -

53 случая с утоплением, из них 13 детей.

А от ковида судя по лживой статистике 57. Как бы губернатор не подписал указ ходить всем в спасательных жилетах

21.07.2020 13:30
- гость -

Витёк сгубил людишек

21.07.2020 13:31
- гость -

Ну собственно да. Загнали всех на нелегальное положение и думали что все будет хорошо...

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