Вы можете услышать "нет". Врач рассказал о нюансах пластической хирургии

Важна не только операция, но период восстановления

11 августа 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJoPXbf

Хирург барнаульской клиники "Антуриум" Анатолий Макаров / Фото предоставлено компанией

"Доктор, если все равно будет наркоз, давайте сразу сделаем и грудь, и живот". Такую просьбу от пациенток почти каждую неделю слышит пластический хирург барнаульской клиники "Антуриум" Анатолий Макаров. Логика понятна: один отпуск, один наркоз, один период восстановления. Но доктор не всегда берется совмещать две большие пластические операции.

Когда важно сказать "нет"

"Современная пластическая хирургия позволяет сочетать несколько операций за одно вмешательство. Но бывают ситуации, когда я отвечаю пациенту: "Нет. Сегодня мы этого делать не будем". Не потому, что это технически невозможно. А потому, что моя задача — думать не только об операции, но и о том, как человек будет жить после нее", — говорит Анатолий Макаров.

Такое "нет" — одна из самых сложных составляющих работы хорошего хирурга. Никому не нравится разочаровывать пациента. Особенно если он долго готовился к операции, прошел обследование, взял отпуск и эмоционально настроился изменить сразу все, что его беспокоит. Но пластическая хирургия — это не соревнование по количеству операций за день. Это умение выбрать тот объем вмешательства, который будет безопасным именно для конкретного человека, иногда лучше сделать меньше, зато результат может быть лучше, подчеркивает доктор.

Проблема не в наркозе

"Многие уверены, что самое опасное во всей истории — наркоз. На самом деле современная анестезиология сделала огромный шаг вперед. Если пациент обследован, а операцию проводит опытная команда, сам наркоз далеко не всегда является главным фактором риска. Гораздо больше меня как хирурга волнует другое — как долго организму придется находиться в состоянии хирургического стресса", — отмечает специалист.

Любая операция запускает целый каскад физиологических процессов. Организм теряет жидкость, реагирует воспалением, расходует ресурсы на восстановление тканей. Когда вмешательство длится несколько часов, эти процессы усиливаются. Если же одновременно выполняются две большие операции — например, маммопластика и абдоминопластика, — нагрузка становится значительно выше.

Именно поэтому в клинике "Антуриум" всегда актуален вопрос: "Получит ли пациент реальную пользу от такой комбинации? Или мы просто пытаемся сделать больше за один раз?".

Иногда желание пациента и интересы пациента — разные вещи. Это, пожалуй, самый важный момент.

"Пациент приходит ко мне с желанием. А я должен увидеть то, чего пока не видит он. Я оцениваю возраст, состояние сосудов, индекс массы тела, наличие хронических заболеваний, результаты анализов, особенности тканей, предполагаемую кровопотерю, длительность операции и десятки других нюансов. Все это складывается в единую картину. И именно она подсказывает, что безопаснее разделить хирургическое вмешательство на два этапа", — поясняет он.

Конечно, было бы проще сделать все сразу. Но хирург не должен выбирать самый простой ответ. Он должен выбирать самый правильный, уверен собеседник.

Самая недооцененная часть операции

Есть один момент, о котором пациенты редко задумываются. Операция заканчивается через несколько часов, а вот реабилитация продолжается неделями. Если после маммопластики пациентке нужно беречь грудные мышцы и ограничивать движения руками, а после абдоминопластики — ходить в полусогнутом положении и не напрягать переднюю брюшную стенку, то сочетание этих вмешательств делает восстановление гораздо сложнее. Поэтому в "Антуриуме" планируют не только операцию, но и восстановление.

Да, часто две операции делают сразу и получают прекрасный результат. Но в медицине не существует универсальных решений: то, что безопасно для одной женщины, может оказаться неоправданным риском для другой. Например, молодая пациентка без хронических заболеваний с небольшим объемом вмешательства может перенести сочетанную операцию значительно легче, чем человек старшего возраста, которому предстоит длительная хирургическая коррекция сразу нескольких зон.

"Именно так и должна работать современная пластическая хирургия — когда на первом месте стоит не количество выполненных операций, а здоровье человека и качество результата, который останется с ним на долгие годы", — подытожил пластический хирург.

Анатолий Макаров принимает в "Антуриуме" на Социалистическом проспекте, 17

Клиника "Антуриум"

Адрес: Барнаул, Социалистический проспект, 17

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