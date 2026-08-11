"Трафик вырос в пять раз". Почему алтайские автомобилисты заинтересовались электрокарами

Продажи электромобилей и гибридов в России почти удвоились, а в Барнауле вслед за спросом на машины растет нагрузка на зарядные станции

11 августа 2026, 09:15, ИА Амител

Много электрокаров / Фото: создано в нейросети

Продажи электромобилей и гибридов в России заметно ускорились. За первые семь месяцев 2026 года в стране реализовали более 70 тыс. автомобилей на новых источниках энергии. Среди всех новых машин возрастом до трех лет на электрокары и гибриды приходится уже почти 9% продаж против 5% годом ранее. Растет интерес к такому транспорту и в Алтайском крае. Барнаульские дилеры говорят, что спрос особенно подогрела ситуация на топливном рынке. Часть автомобилей раскупили за считанные дни, а новые поставки уже бронируют на несколько месяцев вперед. Одновременно в городе вдвое выросло потребление электричества на зарядных станциях. Однако предприниматели пока не спешат массово переводить на электричество такси и корпоративные автопарки – мешает высокая стоимость машин, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Спрос после топливного кризиса вырос в пять раз

Генеральный директор "Альбион-Моторс" Елена Марисина рассказывает, что интерес жителей Алтайского края и Новосибирской области к гибридным автомобилям рос и раньше, однако события на топливном рынке резко ускорили процесс.

"Трафик вырос в пять раз по сравнению с тем, который был до топливного кризиса. Сейчас он уже немного снизился, но мы продолжаем получать заявки от клиентов, которые хотели бы приобрести гибридные автомобили, в том числе электрические", – рассказала Марисина.

Машины, которые находились у дилера, продали буквально за неделю. Новые поставки тоже уже законтрактованы на ближайшие месяцы. По словам Марисиной, спрос на гибриды в России постепенно увеличивался, но топливный кризис усилил его в несколько раз. На российском рынке заметно выросла и доля автомобилей отечественного производства среди электрокаров и гибридов. На машины, выпущенные в России, приходится 26% продаж в этом сегменте против 11% год назад.

Покупатели разделились на два лагеря

При этом предпочтения клиентов меняются. Если год назад значительная часть покупателей интересовалась гибридами, то сейчас больше запросов приходится на полностью электрические автомобили, отмечает основатель и руководитель барнаульского автосалона "Vincoder" Константин Денисенко.

По его словам, в 2025 году одним из заметных направлений оставались гибриды Lixiang. Теперь после изменения стоимости машин и расходов, связанных с утильсбором, спрос на них практически сошел на нет. Одновременно рынок разделился на два ценовых сегмента. Первая группа клиентов ищет дорогие электромобили стоимостью более 10 млн рублей. Вторая, напротив, рассматривает сравнительно доступные модели примерно за 2,3–2,4 млн.

"Чисто электрических спрашивают гораздо больше, чем в прошлом году. Сейчас рынок разделился на две части: интересуются либо очень дорогими машинами, либо, наоборот, простыми электрическими автомобилями", – рассказал Денисенко.

Появляется интерес и к электрическому коммерческому транспорту. В частности, клиенты спрашивают шестиместные фургоны с большим багажным отсеком. Но главным вопросом для многих покупателей остается срок поставки: люди ищут автомобили, которые уже находятся в наличии или в пути.

В Барнауле построят еще девять зарядных станций

Чем больше электромобилей появляется на дорогах, тем выше нагрузка на городскую зарядную инфраструктуру. Сейчас в Барнауле работают пять станций "Точка тока", которые принадлежат Барнаульской горэлектросети. Каждая способна одновременно обслуживать два автомобиля.

Руководитель пресс-центра компании Олеся Черских рассказала, что в последние месяцы автомобилисты стали заметно активнее пользоваться станциями. Только в июле объем отпущенной электроэнергии оказался в два раза выше, чем за тот же месяц прошлого года.

"В связи с ростом популярности электромобилей в планах компании строительство еще девяти зарядных станций в разных районах Барнаула", – сообщила Черских.

Таким образом, количество объектов сети может вырасти почти втрое.

Бизнес считает стоимость перехода

Автодилеры замечают еще одну тенденцию – электрические автомобили и гибриды начинают рассматривать как коммерческий транспорт. Расчет понятен: бизнес хочет сократить расходы на топливо и техническое обслуживание. Но первоначальные вложения пока остаются серьезным препятствием.

Руководитель таксопарка из Бийска Василий Федотов говорит, что одномоментно заменить даже небольшой парк автомобилей слишком дорого. Электромобиль может стоить несколько миллионов рублей, а при покупке десятков машин сумма вложений исчисляется уже десятками миллионов.

"По щелчку пальцев нельзя переобуться. Большие вложения нужны. Если новые заказывать – электрички стоят два, три, четыре миллиона. Допустим, взять даже 20 машин – уже 40 миллионов надо", – рассуждает предприниматель.

Дополнительный вопрос для бизнеса – стоимость ремонта батарей. Поэтому перспектива экономии на топливе сама по себе пока не убеждает владельцев автопарков полностью перейти на электрическую тягу. Барнаульский предприниматель Виталий Гуменников ездит на гибриде уже три года и личным опытом доволен.

По его словам, в повседневной эксплуатации машина удобна: вечером автомобиль можно поставить на зарядку, а утром получить полный запас энергии.

"Приехал домой, на ночь поставил – восемь часов, как любой гаджет, телефон. Утром у тебя заряженный автомобиль", – рассказывает Гуменников.

Однако для собственного бизнеса он такой транспорт пока не рассматривает. Служебные автомобили обычно выбирают прежде всего по цене, а стоимость даже относительно доступного гибрида начинается примерно от 2–3 млн рублей. Для машины, которую предстоит передавать сотрудникам, предприниматель считает такие вложения слишком высокими.

Еще один фактор – междугородние поездки. На маршрутах вдали от Барнаула водителю необходимо заранее учитывать расположение зарядных станций. Поэтому для корпоративного транспорта Гуменников по-прежнему предпочитает традиционные автомобили.

Именно инфраструктура остается одним из аргументов в пользу гибридов. По данным автосалонов, жители Алтайского края чаще выбирают их из-за возможности продолжить поездку на бензине там, где поблизости нет зарядной станции.

При этом перспективы двух сегментов эксперты оценивают по-разному. Исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов считает, что резкий рост продаж чистых электромобилей может оказаться краткосрочным и во многом зависит от ситуации на топливном рынке. А спрос на гибриды, по его прогнозу, продолжит увеличиваться.