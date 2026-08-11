Начни с себя. Эксперт рассказал, как на Алтае создают систему сбора и переработки отходов
Руководитель экологической компании о том, как собирают вторичное сырье и что из него делают
11 августа 2026, 08:30, ИА Амител
Раньше все, что выбрасывал человек. было просто мусором. Теперь же в обществе укореняется новое понятие — перерабатываемые отходы. Пластиковые и стеклянные бутылки, упаковки от продуктов, бумага и картон — все это можно использовать для создания новых вещей: от метл до одежды. Как это работает — в подкасте "Новые решения" депутату Барнаульской гордумы от партии "Новые люди", предпринимателю Анне Галицкой рассказал Алексей Свечников. Он — председатель правления экологической организации "Экономика замкнутого цикла".
00:43 "На этом можно заработать". Гость рассказывает, как в Барнауле и других городах создают систему раздельного сбора отходов.
01:45 "Не ехать за тридевять земель". Почему нельзя взять и поставить контейнеры возле каждого дома?
03:08 Люди готовы сортировать и даже сами просят установить контейнеры.
03:36 "Нам не надо полигонов". Сначала даже власти не соглашались выделение площадок для сбора вторичных ресурсов. Но ситуация изменилась.
04:29 Сдаешь на переработку — меньше платишь за вывоз мусора. Алексей Свечников о том, как в идеале должна работать вся система.
05:33 Из пластиковой бутылки — в синтепон. Что производят из собранных отходов?
06:44 А в Славгороде из отходов даже планируют получать топливо.
08:14 "Нужно начать с детей". Эксперт о том, как воспитать в обществе понимание важности раздельного сбора отходов.
08:56 Еще лет пять назад на эко-активистов смотрели как на недалеких людей. А теперь их больше, чем противников сортировки.
09:42 В регионе есть закон об экологическом образовании. Как он работает?
10:26 К 2030 году в России должно перерабатываться 25% отходов. Как этого добиться?
12:07:49 11-08-2026
1. Трудно представить, где большинство семей могут выделить в своих квартирах места для складирования разных отходов.
2. "Талоны, платить меньше за вывоз мусора"..просто принимать за плату не пробовали?
То есть переоаботчики в очередь стоят, но заплатить за сырье они не хотят?
А я, как потребитель заплатил за упаковку, я потратил время и ресурсы, что бы отмыть ее и пойти сдать куда-то - и это все в + некоему переработчику?
3. Надо не создавать людям проблемы, в решать их: пошел в магазин , по пути сдал освободившиеся упаковки. Тогда и не будет мусора.
А уповать на сознательность граждан - утопия!
13:21:07 11-08-2026
Сортировка мусора и спец-полигоны:
«Уличные контейнеры: 1.ПЛАСТИК 2.МЕТАЛЛ 3.СТЕКЛО 4.ТЕКСТИЛЬ 5.БУМАГА 6.ОРГАНИКА 7.РАЗНОЕ 8.СТРОИТЕЛЬНОЕ
Соответственно нужны секторные полигоны или спец-полигоны для раздельного/отдельного складирования. Начинать сортировку нужно с контейнера для пластика в квартире - выносить в уличный спец- контейнер - увозить на спец-полигон для пластмассы т.к. составляет большую часть мусора. Например, предприниматели могут выбирать в секторе №1 нужное чистое сырьё и увозить. Органику можно вывозить на истощённые пустыри как удобрение. №4 и №5 требуют особых условий...»