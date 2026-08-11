Начни с себя. Эксперт рассказал, как на Алтае создают систему сбора и переработки отходов

Руководитель экологической компании о том, как собирают вторичное сырье и что из него делают

11 августа 2026, 08:30, ИА Амител

Раньше все, что выбрасывал человек. было просто мусором. Теперь же в обществе укореняется новое понятие — перерабатываемые отходы. Пластиковые и стеклянные бутылки, упаковки от продуктов, бумага и картон — все это можно использовать для создания новых вещей: от метл до одежды. Как это работает — в подкасте "Новые решения" депутату Барнаульской гордумы от партии "Новые люди", предпринимателю Анне Галицкой рассказал Алексей Свечников. Он — председатель правления экологической организации "Экономика замкнутого цикла".

00:43 "На этом можно заработать". Гость рассказывает, как в Барнауле и других городах создают систему раздельного сбора отходов.

01:45 "Не ехать за тридевять земель". Почему нельзя взять и поставить контейнеры возле каждого дома?

03:08 Люди готовы сортировать и даже сами просят установить контейнеры.

03:36 "Нам не надо полигонов". Сначала даже власти не соглашались выделение площадок для сбора вторичных ресурсов. Но ситуация изменилась.

04:29 Сдаешь на переработку — меньше платишь за вывоз мусора. Алексей Свечников о том, как в идеале должна работать вся система.

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06:44 А в Славгороде из отходов даже планируют получать топливо.

08:14 "Нужно начать с детей". Эксперт о том, как воспитать в обществе понимание важности раздельного сбора отходов.

08:56 Еще лет пять назад на эко-активистов смотрели как на недалеких людей. А теперь их больше, чем противников сортировки.

09:42 В регионе есть закон об экологическом образовании. Как он работает?

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