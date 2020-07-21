Песков отреагировал на фотографию Рамзана Кадырова с пулеметами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал фото главы Чечни Рамзана Кадырова с двумя пулеметами, сообщает "RT на русском".
Он отметил, что в стране есть законы, которые регламентируют владение огнестрельным оружием.
"И здесь не важно, кто ты – рядовой гражданин, губернатор или президент, – если ты владеешь оружием в соответствии с законом и если оно зарегистрировано и ты имеешь право на хранение или ношение этого оружия, то никаких проблем с этим нет", – сказал Песков.
Напомним, что недавно госсекретарь США Майк Помпео объявил о внесении Рамзана Кадырова в черный список из-за "грубых нарушений прав человека в Чеченской Республике". В ответ Кадыров ответил, что "принимает бой" и опубликовал снимок на фоне оружейной.
Комментарии
Пусть песок объяснит на основании это какого закона дырка имеет два ПКТ? У нас закон об оружии для всех один или для некоторых другой? По нему такое иметь вообще нельзя никому!