Две "буханки" столкнулись на трассе в Алтайском крае

В Алтайском крае столкнулись два УАЗа, один из которых от удара опрокинулся на бок. О происшествии рассказали подписчики сообщества "Инцидент Барнаул".
Авария произошла около восьми часов утра 25 июля на трассе Барнаул – Алейск в районе Калманки. Обстоятельства столкновения неизвестны, но судя по фото, автомобиль с опознавательными знаками "Почты России" врезался в бок другому УАЗу, от чего тот опрокинулся. По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.
В социальных сетях просят всех, кто видел момент ДТП или имеет запись столкновения на видеорегистраторе, связаться с автором поста.
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