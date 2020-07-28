Microsoft перестанет обновлять Windows 10 два раза в год

Компания Microsoft перестанет обновлять Windows 10 дважды в год и перейдет на новую стратегию развития операционной системы, пишет портал ZDNet со ссылкой на источники.
По данным издания, с 2021 года глобальные обновления для Windows 10 будут приходить каждую осень. Такая тактика позволит разработчикам тщательнее тестировать нововведения и сократить количество багов.
Изменения связаны со скорым релизом новой ОС Windows 10X, адаптированной под мобильные ПК, в том числе с двумя дисплеями. Разработчики направят силы именно на разработку и поддержку этой системы. Она будет получать обновления каждую весну.
Комментарии
Ну а что на рынке десктопных операционок Microsoft лидер. Можно и не стараться, так как нет конкурентов.