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Рекордные 200 млн. В Барнауле продают последний квартал под комплексную застройку

, ИА "Амител"
Продажу квартала 2036 застройщики города ждали год
Строительство дома в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Строительство дома в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Администрация Барнаула выставила на аукцион квартал 2036 – это последний сформированный участок на окраине города, предназначенный под комплексную застройку. Мэрия просит за землю рекордные 200 млн рублей. Девелоперы уверены: если участвовать в торгах будут несколько застройщиков, стоимость лота может взлететь в полтора-два раза.  

До победного

Аукцион по продаже квартала 2036 застройщики города ждали больше года. В мае 2019 заместитель главы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин (которого задержали по подозрению в получении взятки) заявил, что мэрия выставит участок на торги в декабре 2019-го. Однако город затянул с подготовкой документов. Информацию о продаже квартала 2036 мэрия разместила лишь 29 мая 2020 года.

Начальная стоимость участка площадью 12,8 га – 200,9 млн рублей. Это рекордно высокая цена, которую просит город за землю в Индустриальном районе. Но девелоперы уверены: если за участок развернется ожесточенная борьба, город получит намного больше. Так было с кварталом 2037, который продали почти в полтора раза дороже начальной стоимости, и с 2038: его цена выросла во время торгов в 2,3 раза.

"Начальная стоимость 2036 определена на основе торгов, которые прошли ранее. Мы видели, что было на аукционах по продаже 2037 и 2038. Я и предполагал, что из-за ажиотажного спроса на прошлые участки цена 2036 будет невероятно высокой. Сейчас каждый инвестор будет рассчитывать свои силы. Тут вопрос уже не в желании, а возможностях компании: "потянет" ли она комплексное освоение участка. Кто будет "биться" за квартал, станет известно лишь за несколько дней до окончания приема заявок, так чаще всего и происходит, – отметил заместитель гендиректора ИСК "Союз" Александр Мишустин.

Не исключено, что победитель "поделится" землей со своими коллегами. Так уже делал "Барнаулкапстрой", купивший 2033. Компания размежевала и отдала участки "Адалин-Строю", "Жилищной инициативе", "Союзу", "Алгоритму". Арендаторы кварталов 2037 ("Адалин-Строй") и 2032 ("Жилищная инициатива") тоже передали часть своей территории конкуренту – компании "Алгоритм". 

Максимально дорого

Кварталы, которые администрация города выставляла на аукционы последние пять лет, были значительно дешевле 2036-го. В 2015 году мэрия объявила о продаже квартала 2033, начальная стоимость которого составила 113 млн рублей. "Ушел" участок чуть дороже, за 119 млн рублей. За квартал 2032 (19,5 га) в октябре 2017 года администрация просила 127 млн рублей, а "Жилищная инициатива" забрала его за 131 млн рублей.

Летом 2018 года в Барнауле разыграли квартал 2038. Власти города рассчитывали выручить за него минимум 95,7 млн рублей (начальная цена), а получили 222 млн рублей. В торгах участвовали сразу четыре компании: "Союз", "Алгоритм", "Жилищная инициатива" и "СибКомИнвест", которая относится к "Барнаульской сетевой компании". В результате участок достался "Союзу".

Начальную стоимость квартала 2037, который выставили на аукцион в январе 2019 года, мэрия установила в размере 115 млн рублей, а продана земля за 150 млн. За участок боролись ИСК "Союз" и "Адалин-Строй", которые десять раз повышали цену. Выиграл торги "Адалин-Строй".  

В декабре 2018 года в Барнауле продали и самый большой участок под комплексную застройку. Его площадь – 86 га. Квартал на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной был не в городской, а федеральной собственности.

В аукционе участвовали три барнаульских застройщика: "Адалин-Строй", "Алгоритм" и "Союз". Стартовая цена лота составляла 113 млн рублей. Победителем стала компания "Алгоритм", которая предложила 236 млн рублей. Теперь девелопер должен построить 39 многоквартирных домов, пять детских садов и две школы. На освоение 86 га дается 12 лет. Пока компания только разработала проект планировки квартала, к застройке участка не приступила.

Что это значит для города?

После продажи квартала 2036 в Барнауле больше не останется свободных территорий для комплексного освоения, говорят эксперты. Компаниям, которые не захотят отказываться от квартальной застройки, придется работать в частном секторе или месте аварийных многоквартирных домов.

Для этого застройщики должны договариваться с собственниками, выкупать участки, оценивать качество и мощности существующих сетей, реконструировать их, если это необходимо. Такой подход нравится далеко не всем девелоперам. Они настаивают: эту работу компании должны проводить на основе принятых мэрией законов и актов. Пока их нет.

"Генплан говорит, что надо сносить частный сектор. Но как работать? Там нет ни проекта планировки, ни межевания. Кто там будет строить сети? Расширять улицы? Решать вопрос с социальными объектами? Для того чтобы Барнаул развивался по этому пути, нужна комплексная работа краевых и городских властей. Сейчас в алтайской столице есть несколько программ по строительству многоквартирных домов, реконструкции сетей, возведению дорог. Их нужно как-то объединить, чтобы не получилось так: дорогу сделали, а потом приступили к строительству ЖК, и полотно нужно снова перекладывать", – считает Александр Мишустин.

Сейчас администрация города предлагает создать банк земельных участков, в который войдут подготовленные для застройки участки. Компании смогут выбирать подходящие территории и подавать заявки на аукцион. Однако девелоперы беспокоятся, что такой документ город не увидит в ближайшие несколько лет, и тогда уже через 2-3 года строить дома компаниям будет негде.

На застройку квартала 2036 год мэрия дает 10 лет. Согласно условиям документа, до 2025 года на участке должны быть построены коммуникации, дороги и многоквартирные дома выше 8 этажей, до 2027 года – детский сад-ясли на 260 мест, до 2030-го – средняя школа на 1 296 мест.  
Какое жилье будет в новом квартале, станет известно через полгода после проведения аукциона: в течение этого времени компания-победитель обязана подготовить проект планировки. 
Заявки на участие в торгах по продаже квартала 2036 город принимает до 2 июля 2020 года. Аукцион пройдет 7 июля, в 14:00, по адресу: улица Никитина, 59а.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

2.06.2020 09:35
АБОРИГЕН

Хватит вести околесицу, никакой квартальной застройки в городе нет. Это обычные спальные микрорайоны. Пора бы уже понять что такое СЕГОДНЯ квартальная застройка.

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