Такой день. ДТП с тремя погибшими и причина смерти семьи Кременских

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 1 августа. Без коронавируса.
В Зональном районе три человека погибли в страшном ДТП. На Чуйском тракте столкнулись Toyota Carina и Mitsubishi Fuso. По предварительным данным правоохранителей, виновником аварии стал водитель легковушки, который выехал на полосу встречного движения. Он и два его пассажира скончались до прибытия медиков.
Глава региона Виктор Томенко вместе с супругой посетил музей Германа Титова. Он лучше узнал биографию космонавта, прогулялся по селу Полковниково, попил чаю из самовара под яблоней и собирается вернутся еще раз в этом году.
Следователи назвали приоритетную причину смерти Иосифа Кременских, его жены и двоих детей на алтайской турбазе. По их оценке, наиболее вероятно, что четыре человека погибли из-за отравления. Точную причину гибели установят по итогам криминалистических, медицинских, химических и генетических экспертиз.
Мероприятия, приуроченные к наступающему Дню ВДВ, прошли в Барнауле. Так, Вячеслав Франк посадил именное дерево в будущем сквере Десантников. Вместе с ним это сделали еще несколько чиновников и ветеранов Воздушно-десантных войск. А рядом с "Домом афганцев" установили танк Т-62.
У алтайского футболиста Александра Соболева умерла мама. Соболезнования по этому поводу выразили клубы "Спартак" и "Крылья Советов".
Жители Барнаула вышли на акцию в поддержку хабаровского губернатора Сергея Фургала. Напротив здания краевой администрации собралось несколько десятков человек. За правопорядком на месте мероприятия следили двое сотрудников полиции.
Смертельная драка на Старом базаре в Барнауле привлекла внимание руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Он поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела по факту гибели Павла Рохлова и дал указание доложить ему о результатах.
Комментарии