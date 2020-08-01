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СК назвал приоритетную причину смерти четырех человек на алтайской турбазе

, ИА "Амител"
Алтайский чиновник Иосиф Кременских и его семья могли умереть от отравления
Фото: krasgmu.net

Фото: krasgmu.net

Причиной смерти четырех человек на турбазе в Алтайском крае, по приоритетной версии, является отравление, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Установлено, что смерть алтайского чиновника Иосифа Кременских и его семьи наступила в ночь с 26 на 27 июля. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Сейчас криминалисты совместно со специалистами Роспотребнадзора осуществляют сбор проб воды и воздуха. Точную причину гибели семейной пары и двух детей установят после проведения криминалистических, медицинских, химических и генетических экспертиз.

Напомним, что в пятницу, 31 июля, в Алтайском районе в номере одной из туристических баз неподалеку от озера Ая нашли трупы четырех человек. По предварительным данным, они жили на базе несколько дней, а в последнее время из номера никто не выходил.

Позднее, в день выселения, администраторам никто не открыл дверь. Обеспокоенные работники самостоятельно вошли в номер и нашли тела постояльцев. Вероятной причиной их смерти стало отравление.

Затем стало известно, что семья из четырех человек, среди которых двое несовершеннолетних детей, приехала на базу из Барнаула 26 июля. Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Губернатор Виктор Томенко уже проинформирован о происшествии и следит за ходом расследования.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

1.08.2020 15:18
гость

Вот это сервис(ирония). 4 дня туристы не выходят из номера и никому не интересно, что происходит, это ведь семья с детьми, а не молодожены. А элементарно мусор из номера вынести, полотенца поменять, пропылесосить? Поэтому народ и возмущается, что цены на проживание как в Турции с питанием и перелетом. Соболезнования родным, ничего поделать уже нельзя.

1.08.2020 15:23
- гость -

Амик, вы сбрендили? Уже 500 раз сами это написали... нафрена? Одно до потому.. ну будет что то новое - пишите..ждем

1.08.2020 15:27
- гость -

Это и есть нормальный сервис. Когда тебя не беспокоят. Вот ещё не хватало, чтобы ко мне в номер шастали постоянно без приглашения. Может я приехала отоспаться в тишине. И спать планирую 4 дня подряд

1.08.2020 15:33
- гость -

Может змея укусила?

1.08.2020 15:42
- гость -

Может змея укусила?

Всех?

1.08.2020 15:52
- гость -

Всех?

Ночью, когда спали. Так совпало, что там была не одна змея, а были ещё ядовитые пауки

1.08.2020 16:00
гость

ваще то на 3 день уже запах идёт конкретный от тел, номеров там не так много, никто даже не беспокоится, что гостей не видно и не слышно... что за персонал там?

1.08.2020 16:03
- гость -

А там, видимо, одно чиновничье отдыхало. Своё же, оно, не воняет.

1.08.2020 16:17
- гость -

1.08.2020 16:03
Судя по той злости, которая тебя переполняет, то ты человек, который явно в жизни себя не реализовал. Никому не нужный злой человечек.

1.08.2020 16:23
- гость -

Гость 16:03, а вы человека знали или семью его чтобы так говорить? Хоть какие-то нормы приличия то знакомы вАМ?

Amic: может как-то следить следует за тем, что в комментарии попадает?

1.08.2020 16:25
- гость -

16.23
Амик только и ждет срача в комментариях

1.08.2020 16:50
Евгений

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