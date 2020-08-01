Хроника коронавируса Алтайского края. День 125

В Алтайском крае зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией и еще четыре смерти инфицированных. Регион продолжает занимать позиции в первой двадцатке по суточной заболеваемости COVID-19. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 1 августа – в подборке amic.ru.
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 108 заболевших COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
На Барнаул пришлись 54 инфицированных. Остальные распределились следующим образом: Бийск и Рубцовск – по 8, Камень-на-Оби – 5, Заринск – 4, Михайловский и Курьинский районы – по 3, Белокуриха, Бийский, Егорьевский, Заринский и Троицкий районы – по 2, Тюменцевский, Усть-Калманский, Целинный, Алтайский, Волчихинский, Завьяловский, Ключевский, Косихинский, Мамонтовский, Павловский, Первомайский, Смоленский и Советский районы – по одному заболевшему.
В Алтайском крае умерли еще четыре пациента, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Всего в регионе с начала пандемии скончались 219 человек с коронавирусом, из них 88 – от COVID-19, 128 – от иных заболеваний. Три случая находятся на экспертизе.
Алтайский край по суточному приросту заразившихся на этот раз занимает 17 строчку среди всех регионов РФ. Длительное время по этому показателю в сравнении с другими субъектами России он находился на более высоких позициях.
Больше всего зараженных зафиксировали в Москве (690 человек), Свердловской области (202), Ханты-Мансийском АО (170), Санкт-Петербурге (161) и Нижегородской области (159).
В Горном Алтае выявили 28 новых случая заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции.
Общее количество заболевших в регионе выросло до 1606.
При этом выздоровел 1171 человек, 30 из которых – за последние сутки.
Барнаульские школьники начнут учебный год "традиционным" методом обучения, рассказал председатель комитета по образованию Барнаула Андрей Муль.
По его словам, в учебных заведениях будут строго соблюдать меры профилактики коронавируса. В частности, всех посетителей учебного заведения, включая сотрудников и учеников, ждет обязательное измерение температуры.
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