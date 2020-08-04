Такой день. Выпавшая из окна девочка и "прогулявший" собственный суд чиновник

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 4 августа. Без коронавируса.
Пресс-служба регионального СКР показала отрывок записи следственного эксперимента с места гибели семьи Иосифа Кременских. На кадрах работник турбазы демонстрирует, как они с директором перенесли бензиновый генератор и поставили его в бойлерной под домом.
Глава Октябрьского района Вячеслав Новиков "прогулял" второе заседание суда по собственной жалобе на 10 суток административного ареста. Позднее депутат барнаульской думы Оксана Молодых предложила чиновнику сложить полномочия.
В Барнауле шестилетняя девочка выпала из окна пятого этажа. Пока мама, брат и старшая сестра находились в комнате, малышка ушла на кухню, залезла на подоконник и выдавила москитную сетку. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии.
58% барнаульских домов уже готовы к следующему отопительному сезону, а все приготовления в этом году должны закончиться к 1 сентября. При этом в прошлом году на этот же период акты о готовности получили лишь 40% многоэтажек.
Виктор Томенко поручил привлечь дополнительные деньги на развитие промышленности в регионе. При этом в нынешнем году сумму субсидий на участие предприятий в выставках вновь увеличат.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не соответствующих безопасности жизни и здоровья потребителя" после пожара на туристической базе "Горное солнце", в котором пострадали четверо человек. Сейчас следователи выясняют обстоятельства и причины пожара.
В Барнауле завершились работы на 13 участках дорог в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Общая протяженность отремонтированного покрытия составляет почти 15 километров. При этом сейчас ремонт продолжается на 21 объекте.
В Алтайском крае в ближайшие дни ожидается повышенный индекс ультрафиолетового излучения. Согласно прогнозам, уровень изучения поднимется до 7 единиц из 12 возможных, при этом показатели выше 3 единиц уже считаются опасными.
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