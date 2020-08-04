Суточное число зараженных коронавирусом в Алтайском крае впервые за месяц оказалось меньше сотни. Из-за ковидных ограничений в регионе сложилась напряженная ситуация на рынке труда и увеличилось число безработных. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
95 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Теперь в регионе насчитывают 9528 инфицированных, среди них 894 ребенка.
48 новых случаев заражения зарегистрировали в Барнауле. Также в тройку лидеров попал Бийск (здесь 10 заболевших) и Новоалтайск (5 заболевших). Остальные инфицированные проживают в 21 районе и городе Алтайского края.
Выздоровели за весь период пандемии 7477 человек. А за последние сутки из больниц выписали 116 пациентов.
На лечении в госпиталях региона и на дому находятся 1824 заболевших. В тяжелом состоянии – 102 пациента, а на аппарате ИВЛ – 32.
Скончались еще три пациента с COVID-19, причем коронавирус стал причиной смерти только у одного из них. За весь период пандемии в регионе умерло 227 человек, из них только 90 скончались от COVID-19.
Из-за ковидных ограничений на рынке труда Алтайского края сложилась напряженная ситуация. Об этом рассказала Надежда Капура, начальник регионального управления по труду и занятости населения.
В регионе зарегистрировано 34,8 тыс. безработных (а это в 2,2 раза больше, чем в 2019-м). Многие компании постарались сохранить штат. По данным управления, 2,6 тыс. человек находятся в режиме неполной рабочей недели, 1,4 тыс. – в режиме простоя, еще 13 тыс. сотрудников работают удаленно.
Однако с 1 марта 2020 в крае по разным причинам без работы остались 17,5 тыс. сотрудников. Были и сокращения – под них попали 2 тыс. человек. А вот массовых увольнений на алтайских предприятиях не было.
По прогнозам властей, пик по безработице придется на август-сентябрь. Спад напряженности на рынке труда ожидают только под конец 2020-го.
5500 предпринимателей Алтайского края еще не возобновили работу. Ведь до сих пор не могут открыться компании сфер спорта, развлечений, организации допобразования, стоматологические клиники, бани и другие. Сейчас эти предприятия пользуются мерами господдержки.
По данным властей, в регионе за займами под 2% обратились 4110 бизнесменов, а общая сумма выданных средств составила 8123,6 млн рублей. Также 990 предпринимателей воспользовались беспроцентными кредитами и почти 1000 бизнесменов оформили отсрочку.
Осенью в России может произойти вспышка заболеваемости COVID-19 из-за возвращения туристов с курортов. К такому выводу пришла завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. По ее словам, рост не будет серьезным, к тому же "какая-то часть населения уже переболела".
Кстати, ранее министр здравоохранения Дмитрий Попов говорил, что вторая волна ковида в Алтайском крае может совпасть с сезонной заболеваемостью гриппом и ОРВИ (а это как раз будет осенью).
За последние сутки в Республике Алтай выявили семь новых случаев заражения коронавирусом. Заболевание подтвердилось у четырех жителей города Горно-Алтайска, у двух детей в Кош-Агачском районе и у жителя Усть-Канского района.
Теперь в регионе 1643 заболевших COVID-19. Но уже выздоровели 1235 пациентов.
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Об ограничениях и возможностях
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии;
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно;
- масочный режим в Алтайском крае ужесточили: как и зачем;
- могут ли выгнать из магазина и автобуса, если нет маски.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом 2020;
- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом;
- отдых на Алтае: куда уже можно поехать и что с ценами.
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